Taze Gelin Gelin Demet Özdemir Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hızlandırdı! “Kocan Görünce Sorun Çıkmasın!” Fiziğiyle Başları Döndürdü; Alev Alev Yaktı…
Geçtiğimiz günlerde dünya evine diren Demet Özdemir, çiçeği burnunda olmasına rağmen çalışmalara başladı. Bir derginin kapağı olan güzel isim, göğüs dekoltesiyle kalpleri yerinden çıkardı. Sevenlerinden “Kocan görünce sorun çıkmasın” yorumlarını alan Demet Özdemir, adeta fiziğiyle başları döndürdü! İşte Demet Özdemir’in alev alev yakan o pozları…
Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkına “Evet” demişti. Evlenme teklifinden birkaç ay sonra Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, dünya evine girmişti. Tüm Türkiye’nin konuştuğu bir düğüne imzasını atan Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ise yürekleri hop hop hoplattı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.