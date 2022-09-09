Taze Gelin Gelin Demet Özdemir Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hızlandırdı! “Kocan Görünce Sorun Çıkmasın!” Fiziğiyle Başları Döndürdü; Alev Alev Yaktı…

Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkına “Evet” demişti. Evlenme teklifinden birkaç ay sonra Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, dünya evine girmişti. Tüm Türkiye’nin konuştuğu bir düğüne imzasını atan Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ise yürekleri hop hop hoplattı! İşte merak edilenler…

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