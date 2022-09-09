Hande Erçel Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor… Hayranlarına Kahreden Haber! Başına Gelmeyen Bela Kalmadı; Son Olay Artık Noktayı Koydu!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den hayranlarına kahreden bir haber geldi! Başına gelen son belayla birlikte hayranlarının yüreklerini sızım sızım sızlatan Hande Erçel, yaşanan olayla son noktayı koydu! Geçtiğimiz günlerde 2 milyon liralık bir tatil yapan Hande Erçel, tatil dönüşü hayatının en kötü gününü yaşadığını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde mükemmel bir çıkış yakalayan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le yaşamış olduğu aşkla milyonları büyülemişti. Sessiz sedasız bir ayrılık yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, başka isimlerle sevgili olmuşlar, birbirlerinden tamamen kopmuşlardı. Kaan Yıldırım’la anılan Hande Erçel, aldatılma olayından hemen sonra ilişkilerinin bittiğini duyurmuşlardı. Aşk acısını kenara bırakıp, ailesiyle birlikte tatile çıkan Hande Erçel’in son görüntüsü yüreklerin sızım sızım sızlamasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.