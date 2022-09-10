- 10 Eyl 2022 - 09:13

Elektrik Tüketim Desteği Nedir? Kimler Bu Destekten Yararlanabilir? Kaç TL Yardım Yapılıyor? Başvurular Nasıl Yapılır? İşte Elektrik Tüketim Desteği İle İlgili Tüm Merak Edilenler!

Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere Sosyal Vakıflar ve Belediyeler tarafından yapılan pek çok yardımdan biri olan Elektrik tüketim desteği, elektriğe zam getirilmesinden sonra araştırma konusu oldu. İşte elektrik tüketim desteği ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde son dönemlerde yaşanan ekonomik problemler etkisini vatandaşların tüketimde bulunduğu araç, gereç ve ürünler üzerinde göstermeye devam ediyor. Özellikle vatandaşların temel ihtiyaçlarında kullanılan ürünlerde yaşanan fiyat artışları ve peş peşe gelen zamlar nedeni ile başta gelir seviyesi düşük dar gelirli aileler olmak üzere milyonlarca insan zor durumlar yaşayabiliyor. Hal böyle iken vatandaşların yaşadığı zorlu ekonomik durumlara ise başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, Sosyal Vakıflar ve Belediyeler yetişiyor.

Son günlerde zamlanması sonrasında araştırma konusu olan elektrik tüketim desteği de vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. İşte elektrik tüketim desteği ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

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10 Eyl 2022 - 09:13 - Gündem

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