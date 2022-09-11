- 11 Eyl 2022 - 22:48 G: 11 Eyl 2022 - 23:05

Onur Tuna ‘Güzel Sevgilim’ deyip sarmaş dolaş paylaştı! “Düğün Ne Zaman?” Tek Bir Karesi Sosyal Medyayı Zangır Zangır Salladı!

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başladığını duyuran Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı çifti, birlikte çıktıkları tatilden ilk karelerini paylaşmış ve takipçilerinden aşklarını gizlememişti. O günden beri sık sık birlikte kareler paylaşan Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı çiftinden bir paylaşım geldi. İşte Onur Tuna aşkı ile ilgili son detaylar...

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başladığını duyuran Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı çifti, birlikte çıktıkları tatilden ilk karelerini paylaşmış ve takipçilerinden aşklarını gizlememişti. O günden beri sık sık birlikte kareler paylaşan Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı çiftinden bir paylaşım geldi.

Paylaşımı yapan Onur Tuna’nın Yasemin Yazısı için düştüğü not ise, herkesi şaşırttı! Peki, Onur Tuna ne paylaştı? Onur Tuna nasıl bir paylaşım yaptı? Onur Tuna, sevgilisi Yasemin Yazıcı için ne dedi? İşte, detaylar…

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11 Eyl 2022 - 22:48 - Magazin

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