Şarkıcı Simge Sağın Derin Yırtmaçlı Elbisesi Yürek Hoplattı! Son Hali İnanılır Gibi Değil Bir Değişti Pir Değişti! “Gülşen'e Rakip Geldi”
Yeni şarkısı ‘Ne Güzel’ isimli parça ile müzik piyasalarını alt üst eden ünlü şarkıcı Simge Sağın’dan hiç beklenmedik bir hamle geldi. Uzun süredir imajında hiçbir değişiklik gerçekleştirmemiş olan Simge Sağın, geçtiğimiz gün yeni bir karar aldı. İşte o kararla birlikte Simge Sağın ve son hali...
Yeni şarkısı ‘Ne Güzel’ isimli parça ile müzik piyasalarını alt üst eden ünlü şarkıcı Simge Sağın’dan hiç beklenmedik bir hamle geldi. Uzun süredir imajında hiçbir değişiklik gerçekleştirmemiş olan Simge Sağın, geçtiğimiz gün yeni bir karar aldı. Saç renginde inanılmaz bir değişim yapan Simge Sağın, son hali ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Simge Sağın’ın son hali nasıl? Simge Sağın, nasıl bir imaj değişikliğine gitti? Simge Sağın, saçlarını hangi renge boyattı? İşte, detaylar…
11 Eyl 2022 - 22:36 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.