Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi?
Türk Televizyon ekranlarının en sevilen karakterlerinden biri olan Burhan Altıntop’a hayat veren usta oyuncu Engin Günaydın, tekrar ekranlara dönüyor! İşte Engin Günaydın’ın ekranlara döneceği proje ve Engin Günaydın ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
Türk televizyonlarında önde gelen ve en çok sevilen isimler arasında yer alan sanatçılarımızdan biri de Engin Günaydın. Canlandırdığı karakterler, yer aldığı projeler ve usta oyunculu sayesinde milyonların takdir ve sevgisini kazanan ünlü sanatçı tekrardan ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Ekranların en çok sevilen yapımları arasında yer alan başarılı Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Burhan Altıntop karakteri ile şöhreti bomba gibi patlayan Engin Günaydın, uzun bir sürenin ardından ekranlara yepyeni bir proje ile geleceğini duyurdu. Peki, Engin Günaydın ekranlara hangi proje ile geri dönecek? Kaç yaşında? Evli mi? Nereli? İşte merak edilen tüm detaylar…
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09 Eyl 2022 - 23:49 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.