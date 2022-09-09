Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi?

Türk televizyonlarında önde gelen ve en çok sevilen isimler arasında yer alan sanatçılarımızdan biri de Engin Günaydın. Canlandırdığı karakterler, yer aldığı projeler ve usta oyunculu sayesinde milyonların takdir ve sevgisini kazanan ünlü sanatçı tekrardan ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Ekranların en çok sevilen yapımları arasında yer alan başarılı Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Burhan Altıntop karakteri ile şöhreti bomba gibi patlayan Engin Günaydın, uzun bir sürenin ardından ekranlara yepyeni bir proje ile geleceğini duyurdu. Peki, Engin Günaydın ekranlara hangi proje ile geri dönecek? Kaç yaşında? Evli mi? Nereli? İşte merak edilen tüm detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…