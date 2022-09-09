Masterchef Yarışmasından Kazanan ve Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasına elenen isim günler öncesinden belli oldu! “Sonunda kurtuluyoruz suratsızdan! Güle güle” yorumlarında bulunan seyirciler, adeta halay çekmeye başladılar! İşte sosyal medyanın zangır zangır sallanmasına neden olan Masterchef yarışmasından elenen isim oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada haftanın galibi Mavi takım olmuştu. Oynanmış olan 3 oyununda kazananı olan Mavi takım, Kırmızı takımdan tam olarak 6 isminde potaya gitmesine sebebiyet vermişlerdi. Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan ve Serpilay’ın Pazar gecesi eleme oyununu oynayacaklardı. Peki, bu 6 isimden hayallerine veda eden isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.