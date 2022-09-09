Masterchef Yarışmasından Kazanan ve Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada haftanın galibi Mavi takım olmuştu. Oynanmış olan 3 oyununda kazananı olan Mavi takım, Kırmızı takımdan tam olarak 6 isminde potaya gitmesine sebebiyet vermişlerdi. Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan ve Serpilay’ın Pazar gecesi eleme oyununu oynayacaklardı. Peki, bu 6 isimden hayallerine veda eden isim kim oldu?

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