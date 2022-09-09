- 09 Eyl 2022 - 23:17

Masterchef Yarışmasından Kazanan ve Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasına elenen isim günler öncesinden belli oldu! “Sonunda kurtuluyoruz suratsızdan! Güle güle” yorumlarında bulunan seyirciler, adeta halay çekmeye başladılar! İşte sosyal medyanın zangır zangır sallanmasına neden olan Masterchef yarışmasından elenen isim oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada haftanın galibi Mavi takım olmuştu. Oynanmış olan 3 oyununda kazananı olan Mavi takım, Kırmızı takımdan tam olarak 6 isminde potaya gitmesine sebebiyet vermişlerdi. Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan ve Serpilay’ın Pazar gecesi eleme oyununu oynayacaklardı. Peki, bu 6 isimden hayallerine veda eden isim kim oldu?

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09 Eyl 2022 - 23:17 Ankara- Yaşam

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