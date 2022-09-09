- 09 Eyl 2022 - 16:16

Survivor Sude Burcu’nun Beyaz Bikinisi Çok Canlar Yaktı! “Mert Öcal’ın Bu Paylaşımdan Haberi Yok Galiba!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un hem 2019 hem de 2022 döneminde bulunan Sude Burcu, beyaz bikinisiyle çok canlar yaktı! Fiziğiyle adeta ateş eden Sude Burcu’ya “Mert Öcal’ın bu paylaşımdan haberi yok galiba” yorumları yapıldı. Görenlerin küçük dilinin tutulmasına neden olan Sude Burcu, sosyal medyayı resmen salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında boy gösteren Sude Burcu, yarışmanın ilk bölümlerinde bomba bir olayla anılmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın iddialarına göre Mert Öcal, en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla bir ilişkideyken; aynı zamanda da Sude Burcu’yu sevgili olarak görüyordu. Yasak aşk iddialarıyla anılan Sude Burcu, yarışmadan sonra Mert Öcal’la ilişkisine kaldığı yerden devam etmişti. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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09 Eyl 2022 - 16:16 Ankara- Yaşam

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