Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?

Avlu, Üç Kuruş ve Güvercin gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Nursel Köse, yer aldığı projenin film setinde resmen ölümden döndü. Fenalaşan ve durumu kötüye giden Nursel Köse ise apar topar hastaneye götürüldü.

Son dönemlerde Avlu ve Üç Kuruş gibi izleyicilerin beğenisini oldukça kazanan yapımlarda yer alan Nursel Köse en popüler oyuncular arasında. Yaşı gereği usta oyuncu unvanını kazanan oyuncunun ise oldukça büyük bir hayran kitlesi bulunmakta. Sergilediği başarılı oyunculuklar ile ekran başındaki seyircilerinin başarısını ve desteğini kazanan Nursel Köse ise ölümden dönmesi ile sevenlerini oldukça üzdü. İşte Nursel Köse’nin son sağlık durumu ve merak edilen tüm detaylar.

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