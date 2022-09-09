Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
Ünlü oyuncu Nursel Köse yer aldığı projenin setinde ölümden döndü. Apar topar acele bir şekilde hastaneye kaldıran Nursel Köse’nin ise son sağlık durumu merak ediliyor. İşte Nursel Köse’nin başına gelenler ve merak edilen tüm detaylar…
Avlu, Üç Kuruş ve Güvercin gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Nursel Köse, yer aldığı projenin film setinde resmen ölümden döndü. Fenalaşan ve durumu kötüye giden Nursel Köse ise apar topar hastaneye götürüldü.
Son dönemlerde Avlu ve Üç Kuruş gibi izleyicilerin beğenisini oldukça kazanan yapımlarda yer alan Nursel Köse en popüler oyuncular arasında. Yaşı gereği usta oyuncu unvanını kazanan oyuncunun ise oldukça büyük bir hayran kitlesi bulunmakta. Sergilediği başarılı oyunculuklar ile ekran başındaki seyircilerinin başarısını ve desteğini kazanan Nursel Köse ise ölümden dönmesi ile sevenlerini oldukça üzdü. İşte Nursel Köse’nin son sağlık durumu ve merak edilen tüm detaylar.
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09 Eyl 2022 - 16:16 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.