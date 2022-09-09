- 09 Eyl 2022 - 16:16

Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?

Ünlü oyuncu Nursel Köse yer aldığı projenin setinde ölümden döndü. Apar topar acele bir şekilde hastaneye kaldıran Nursel Köse’nin ise son sağlık durumu merak ediliyor. İşte Nursel Köse’nin başına gelenler ve merak edilen tüm detaylar…

Avlu, Üç Kuruş ve Güvercin gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Nursel Köse, yer aldığı projenin film setinde resmen ölümden döndü. Fenalaşan ve durumu kötüye giden Nursel Köse ise apar topar hastaneye götürüldü.

Son dönemlerde Avlu ve Üç Kuruş gibi izleyicilerin beğenisini oldukça kazanan yapımlarda yer alan Nursel Köse en popüler oyuncular arasında. Yaşı gereği usta oyuncu unvanını kazanan oyuncunun ise oldukça büyük bir hayran kitlesi bulunmakta. Sergilediği başarılı oyunculuklar ile ekran başındaki seyircilerinin başarısını ve desteğini kazanan Nursel Köse ise ölümden dönmesi ile sevenlerini oldukça üzdü. İşte Nursel Köse’nin son sağlık durumu ve merak edilen tüm detaylar.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

09 Eyl 2022 - 16:16 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dünya Liderleri Kraliçe 2. Elizabeth için Taziye Mesajları Yayımladı... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dünya Liderleri Kraliçe 2. Elizabeth için Taziye Mesajları Yayımladı...
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi? mask
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi?
Elektrik Tüketim Desteği Nedir? Kimler Bu Destekten Yararlanabilir? Kaç TL Yardım Yapılıyor? Başvurular Nasıl Yapılır? İşte Elektrik Tüketim Desteği İle İlgili Tüm Merak Edilenler! mask
Elektrik Tüketim Desteği Nedir? Kimler Bu Destekten Yararlanabilir? Kaç TL Yardım Yapılıyor? Başvurular Nasıl Yapılır? İşte Elektrik Tüketim Desteği İle İlgili Tüm Merak Edilenler!
Kraliçe Elizabeth Neden Öldü? Kraliçe Elizabeth Yerine Kim Geçecek? Kraliçe Elizabeth Kaç Yaşında Öldü? mask
Kraliçe Elizabeth Neden Öldü? Kraliçe Elizabeth Yerine Kim Geçecek? Kraliçe Elizabeth Kaç Yaşında Öldü?
Ankaralılara Müjde! Aniden Bastıran Soğuklar Yerini Kavurucu Sıcaklara Bırakacak! İşte Ankara Eylül 2022 5 Günlük Hava Durumu Tahmini! mask
Ankaralılara Müjde! Aniden Bastıran Soğuklar Yerini Kavurucu Sıcaklara Bırakacak! İşte Ankara Eylül 2022 5 Günlük Hava Durumu Tahmini!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkan Turu Paylaşımı... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkan Turu Paylaşımı...
YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı! mask
YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Çocuklara Eğitim Paketi... mask
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Çocuklara Eğitim Paketi...
Apple İphone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max Telefonlarını Tanıttı! Türkiye Fiyatlarını Görenlerin İse Tansiyonu Düşüyor! İşte İphone 14 Serisinin İnanılmaz Türkiye Fiyatları! mask
Apple İphone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max Telefonlarını Tanıttı! Türkiye Fiyatlarını Görenlerin İse Tansiyonu Düşüyor! İşte İphone 14 Serisinin İnanılmaz Türkiye Fiyatları!
Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı! IMDB Açıkladı! mask
Türkiye’nin En Popüler Oyuncusu Ne Demet Özdemir, Ne Melis Sezen, Ne De Hande Erçel! Listenin Birincisi Herkesi Şaşırttı! IMDB Açıkladı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sude Burcu’nun Beyaz Bikinisi Çok Canlar Yaktı! “Mert Öcal’ın Bu Paylaşımdan Haberi Yok Galiba!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti… mask
Survivor Sude Burcu’nun Beyaz Bikinisi Çok Canlar Yaktı! “Mert Öcal’ın Bu Paylaşımdan Haberi Yok Galiba!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti…
İbrahim Tatlıses’ten Hayranlarını Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Halde Konser Verdi Ki, Görenlerin Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! mask
İbrahim Tatlıses’ten Hayranlarını Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Halde Konser Verdi Ki, Görenlerin Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı!
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz Suratsızdan!” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!” mask
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz Suratsızdan!” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!”
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi? mask
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi?
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Sessiz Sedasız, Kimseye Duyurmadan Evlenmişlerdi; Kararları Yıktı! mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Sessiz Sedasız, Kimseye Duyurmadan Evlenmişlerdi; Kararları Yıktı!
Demet Özdemir Gözyaşlarına Boğuldu! Gelinlik Krizinden Sonra Yaptığı Açıklama Yer Gök İnletti! Meğer Demet Özdemir… mask
Demet Özdemir Gözyaşlarına Boğuldu! Gelinlik Krizinden Sonra Yaptığı Açıklama Yer Gök İnletti! Meğer Demet Özdemir…
Onur Tuna Sırılsıklam Aşık Olduğunu Öyle Bir Açıkladı Ki… “Düğün Ne Zaman?” Tek Bir Karesi Sosyal Medyayı Zangır Zangır Salladı! mask
Onur Tuna Sırılsıklam Aşık Olduğunu Öyle Bir Açıkladı Ki… “Düğün Ne Zaman?” Tek Bir Karesi Sosyal Medyayı Zangır Zangır Salladı!
Şarkıcı Simge’nin Son Hali İnanılır Gibi Değil1 Bir Değişti Pir Değişti! “Sen Şaka Mısın Sen?” Gözleri Üzerine Çekti, Milyonları İkiye Ayırdı! mask
Şarkıcı Simge’nin Son Hali İnanılır Gibi Değil1 Bir Değişti Pir Değişti! “Sen Şaka Mısın Sen?” Gözleri Üzerine Çekti, Milyonları İkiye Ayırdı!
Burcu Özberk’in Estetiksiz Halleri Elleri Açtırıp Dua Ettirdi! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Doğal Güzel Sananlar Hayatının Şokunu Yaşıyor… mask
Burcu Özberk’in Estetiksiz Halleri Elleri Açtırıp Dua Ettirdi! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Doğal Güzel Sananlar Hayatının Şokunu Yaşıyor…
Bergüzar Korel’in Ev Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Eşin Kıskanmıyor Mu Seni?” Yürekler Yerinden Fırladı!  mask
Bergüzar Korel’in Ev Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Eşin Kıskanmıyor Mu Seni?” Yürekler Yerinden Fırladı! 
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? mask
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
Survivor Sude Burcu’nun Beyaz Bikinisi Çok Canlar Yaktı! “Mert Öcal’ın Bu Paylaşımdan Haberi Yok Galiba!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti… mask
Survivor Sude Burcu’nun Beyaz Bikinisi Çok Canlar Yaktı! “Mert Öcal’ın Bu Paylaşımdan Haberi Yok Galiba!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti…
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz Suratsızdan!” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!” mask
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz Suratsızdan!” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!”
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi? mask
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi?
İbrahim Tatlıses’ten Hayranlarını Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Halde Konser Verdi Ki, Görenlerin Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! mask
İbrahim Tatlıses’ten Hayranlarını Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Halde Konser Verdi Ki, Görenlerin Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL