Yasak Elma Dizisinde Bomba Olay! Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma’nın 6. sezonuna dair her şey basına sızdı! 2 yıllık zaman atlaması yaşayacak olan Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın başına gelecekler ortaya çıktı! Senaristin tepki üzerine tepki aldığı Yasak Elma senaryosunda Doğan’ın yapacakları ise gündemi salladı! İşte final sezonunda Yıldız’ın başına gelecekler…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Yasak Elma’nın yeni sezon çekimleri Salı itibariyle başladı! Sezona bomba bir giriş yapacak olan Yasak Elma’nın 6. sezonunda yaşanacak olanlar ortaya çıktı! Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterinin başına geleceklerse tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.