- 09 Eyl 2022 - 16:16

Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki…

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma’nın 6. sezonuna dair her şey basına sızdı! 2 yıllık zaman atlaması yaşayacak olan Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın başına gelecekler ortaya çıktı! Senaristin tepki üzerine tepki aldığı Yasak Elma senaryosunda Doğan’ın yapacakları ise gündemi salladı! İşte final sezonunda Yıldız’ın başına gelecekler…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Yasak Elma’nın yeni sezon çekimleri Salı itibariyle başladı! Sezona bomba bir giriş yapacak olan Yasak Elma’nın 6. sezonunda yaşanacak olanlar ortaya çıktı! Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterinin başına geleceklerse tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eyl 2022 - 16:16 Ankara- Yaşam

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Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
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