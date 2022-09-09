Beren Saat Bikinisiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Kadın, Senin Bu Güzelliğin Halis Mi?” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Maşallah!”
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Beren Saat’in tatilinden kareleri başları döndürdü! Mor bir bikini giyen Beren Saat’e “Kadın senin bu güzelliğin halis mi?” yorumlarında bulundular! Sosyal medyanın zangır zangır sallanmasına neden olan Beren Saat, milyonlarca kişiden “Maşallah” yorumlarını aldı! İşte güzel oyuncu Beren Saat’in çok konuşulan bikinili paylaşımı…
Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter karakteriyle milyonlara adını duyuran Beren Saat, kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmaya başlamıştı. En son olarak Atiye dizisinde yer alan Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinde partneri olan Kıvanç Tatlıtuğ’la yıllar sonra yeniden bir araya gelmişti. İngilizce kod adı “Last Call For İstanbul” olan dizi için çalışmaların devam ettiği biliniyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Beren Saat, güzelliğiyle başları döndürdü! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.