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09 Eyl 2022 - 16:25

Beren Saat Bikinisiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Kadın, Senin Bu Güzelliğin Halis Mi?” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Maşallah!”

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Beren Saat’in tatilinden kareleri başları döndürdü! Mor bir bikini giyen Beren Saat’e “Kadın senin bu güzelliğin halis mi?” yorumlarında bulundular! Sosyal medyanın zangır zangır sallanmasına neden olan Beren Saat, milyonlarca kişiden “Maşallah” yorumlarını aldı! İşte güzel oyuncu Beren Saat’in çok konuşulan bikinili paylaşımı…