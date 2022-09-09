- 09 Eyl 2022 - 16:25 G: 09 Eyl 2022 - 16:30

Beren Saat Bikinisiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Kadın, Senin Bu Güzelliğin Halis Mi?” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Maşallah!”

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Beren Saat’in tatilinden kareleri başları döndürdü! Mor bir bikini giyen Beren Saat’e “Kadın senin bu güzelliğin halis mi?” yorumlarında bulundular! Sosyal medyanın zangır zangır sallanmasına neden olan Beren Saat, milyonlarca kişiden “Maşallah” yorumlarını aldı! İşte güzel oyuncu Beren Saat’in çok konuşulan bikinili paylaşımı…

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter karakteriyle milyonlara adını duyuran Beren Saat, kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmaya başlamıştı. En son olarak Atiye dizisinde yer alan Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinde partneri olan Kıvanç Tatlıtuğ’la yıllar sonra yeniden bir araya gelmişti. İngilizce kod adı “Last Call For İstanbul” olan dizi için çalışmaların devam ettiği biliniyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Beren Saat, güzelliğiyle başları döndürdü! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Eyl 2022 - 16:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sude Burcu’nun Beyaz Bikinisi Çok Canlar Yaktı! “Mert Öcal’ın Bu Paylaşımdan Haberi Yok Galiba!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti… mask
Survivor Sude Burcu’nun Beyaz Bikinisi Çok Canlar Yaktı! “Mert Öcal’ın Bu Paylaşımdan Haberi Yok Galiba!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti…
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? mask
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
İbrahim Tatlıses’ten Hayranlarını Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Halde Konser Verdi Ki, Görenlerin Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! mask
İbrahim Tatlıses’ten Hayranlarını Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Halde Konser Verdi Ki, Görenlerin Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı!
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz Suratsızdan!” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!” mask
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz Suratsızdan!” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!”
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi? mask
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi?
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Sessiz Sedasız, Kimseye Duyurmadan Evlenmişlerdi; Kararları Yıktı! mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Sessiz Sedasız, Kimseye Duyurmadan Evlenmişlerdi; Kararları Yıktı!
Demet Özdemir Gözyaşlarına Boğuldu! Gelinlik Krizinden Sonra Yaptığı Açıklama Yer Gök İnletti! Meğer Demet Özdemir… mask
Demet Özdemir Gözyaşlarına Boğuldu! Gelinlik Krizinden Sonra Yaptığı Açıklama Yer Gök İnletti! Meğer Demet Özdemir…
Onur Tuna Sırılsıklam Aşık Olduğunu Öyle Bir Açıkladı Ki… “Düğün Ne Zaman?” Tek Bir Karesi Sosyal Medyayı Zangır Zangır Salladı! mask
Onur Tuna Sırılsıklam Aşık Olduğunu Öyle Bir Açıkladı Ki… “Düğün Ne Zaman?” Tek Bir Karesi Sosyal Medyayı Zangır Zangır Salladı!
Şarkıcı Simge’nin Son Hali İnanılır Gibi Değil1 Bir Değişti Pir Değişti! “Sen Şaka Mısın Sen?” Gözleri Üzerine Çekti, Milyonları İkiye Ayırdı! mask
Şarkıcı Simge’nin Son Hali İnanılır Gibi Değil1 Bir Değişti Pir Değişti! “Sen Şaka Mısın Sen?” Gözleri Üzerine Çekti, Milyonları İkiye Ayırdı!
Burcu Özberk’in Estetiksiz Halleri Elleri Açtırıp Dua Ettirdi! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Doğal Güzel Sananlar Hayatının Şokunu Yaşıyor… mask
Burcu Özberk’in Estetiksiz Halleri Elleri Açtırıp Dua Ettirdi! “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Doğal Güzel Sananlar Hayatının Şokunu Yaşıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beren Saat Bikinisiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Kadın, Senin Bu Güzelliğin Halis Mi?” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Maşallah!” mask
Beren Saat Bikinisiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Kadın, Senin Bu Güzelliğin Halis Mi?” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Maşallah!”
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? mask
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
Survivor Sude Burcu’nun Beyaz Bikinisi Çok Canlar Yaktı! “Mert Öcal’ın Bu Paylaşımdan Haberi Yok Galiba!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti… mask
Survivor Sude Burcu’nun Beyaz Bikinisi Çok Canlar Yaktı! “Mert Öcal’ın Bu Paylaşımdan Haberi Yok Galiba!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti…
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz Suratsızdan!” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!” mask
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz Suratsızdan!” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!”
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi? mask
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL