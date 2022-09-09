A101 Market’ten İnanılmaz Fırsat! Haftanın Yıldızlarında Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Siyah Zeytin Fiyatları Neredeyse Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor!
Alışveriş denilince ilk akla gelen zincir marketler arasında yer alan A101 market inanılmaz kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda her hafta haftanın yıldızları listesi altında onlarca üründe indirim yapan A101’in ise bu haftaki listesinde yer alan indirimler ise şu şekilde.
Her hafta inanılmaz indirimli kampanyalar yayınlayarak müşterilerini mutlu etmeye devam eden A101 market bu hafta da her zaman olduğu gibi haftanın yıldızları bölümüne birçok ürün ekledi. Ayçiçek yağı, çay, şeker ve siyah zeytin gibi onlarca üründe giden A101’deki indirimli ürünler ve fiyat listesi ise şu şekilde.
Peros Konsantre Yu7muşatıcı Yasemin ve Neeroli Çiçeği 1440 ml: 29,95 TL
Palmolive Akdeniz Bitki Natural Duş Jeli 500 ml: 24,95 TL
Palmolive Moisturizing Nemlendirici Duş Jeli 500 ml: 24,95 TL
Palmolive Hydrating Nemlendirici Natural Duş Jeli 500 ml: 27,95 TL
Hacı Şakir Sabun Banyo 4x200 gram: 44,95 TL
Por-Çöz Kireç Çözücü 1000 ml: 14,95 TL
Sensodyne Diş Macunu Hassas Beyazlık 75 ml: 29,95 TL
Vera Ayçiçek Yağı 2 litre: 59,95 TL
Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram: 43,95 TL
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09 Eyl 2022 - 17:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.