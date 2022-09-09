- 09 Eyl 2022 - 17:04

A101 Market’ten İnanılmaz Fırsat! Haftanın Yıldızlarında Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Siyah Zeytin Fiyatları Neredeyse Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor!

Alışveriş denilince ilk akla gelen zincir marketler arasında yer alan A101 market inanılmaz kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda her hafta haftanın yıldızları listesi altında onlarca üründe indirim yapan A101’in ise bu haftaki listesinde yer alan indirimler ise şu şekilde.

Her hafta inanılmaz indirimli kampanyalar yayınlayarak müşterilerini mutlu etmeye devam eden A101 market bu hafta da her zaman olduğu gibi haftanın yıldızları bölümüne birçok ürün ekledi. Ayçiçek yağı, çay, şeker ve siyah zeytin gibi onlarca üründe giden A101’deki indirimli ürünler ve fiyat listesi ise şu şekilde.

Peros Konsantre Yu7muşatıcı Yasemin ve Neeroli Çiçeği 1440 ml: 29,95 TL

Palmolive Akdeniz Bitki Natural Duş Jeli 500 ml: 24,95 TL

Palmolive Moisturizing Nemlendirici Duş Jeli 500 ml: 24,95 TL

Palmolive Hydrating Nemlendirici Natural Duş Jeli 500 ml: 27,95 TL

Hacı Şakir Sabun Banyo 4x200 gram: 44,95 TL

Por-Çöz Kireç Çözücü 1000 ml: 14,95 TL

Sensodyne Diş Macunu Hassas Beyazlık 75 ml: 29,95 TL

Vera Ayçiçek Yağı 2 litre: 59,95 TL

Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram: 43,95 TL

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

09 Eyl 2022 - 17:04 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Şok Market’ten Çılgın İndirim Bugün Başlıyor! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Makarna, Salça, Un, Şeker Fiyatları Düştü! 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Şok Market’ten Çılgın İndirim Bugün Başlıyor! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Makarna, Salça, Un, Şeker Fiyatları Düştü! 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş Kampanya! Bebek Bezi, Toz Şeker, Kaşar Peyniri, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştü! Tamamı 15 TL, 25 TL 35 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş Kampanya! Bebek Bezi, Toz Şeker, Kaşar Peyniri, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştü! Tamamı 15 TL, 25 TL 35 TL’den Satışa Sunuluyor!
BİM Market İndirimleri Abarttı! Onlarca Ürünün Fiyatı Düştü! BİM 13 Eylül Aktüelinde Yok Yok! İşte BİM 13 Eylül Aktüel Ürünleri! mask
BİM Market İndirimleri Abarttı! Onlarca Ürünün Fiyatı Düştü! BİM 13 Eylül Aktüelinde Yok Yok! İşte BİM 13 Eylül Aktüel Ürünleri!
A101 Market’ten İnanılmaz Dev Kampanya! Televizyon, Cep Telefonu, Tablet, Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı Fiyatları Düştü! İşte A101 8 Eylül 2022 Aktüeli! mask
A101 Market’ten İnanılmaz Dev Kampanya! Televizyon, Cep Telefonu, Tablet, Bebek Bezi, Tuvalet Kâğıdı Fiyatları Düştü! İşte A101 8 Eylül 2022 Aktüeli!
Tarım Kredi Tüm Market Zincirlerine Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Bu İndirimler Bim, A101, Şok 'da Bile Yok… mask
Tarım Kredi Tüm Market Zincirlerine Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Bu İndirimler Bim, A101, Şok 'da Bile Yok…
Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Bakliyat, Makarna, Salça, Çay Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 7 TL, 19 TL, 22 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Bakliyat, Makarna, Salça, Çay Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 7 TL, 19 TL, 22 TL’den Satışa Sunuluyor!
Şok Market’ten Son Dakika İndirim! Mercimek, Nohut, Pirinç, Makarna, Salça ve Yağ Fiyatları Yayınlandı! Hepsi 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Şok Market’ten Son Dakika İndirim! Mercimek, Nohut, Pirinç, Makarna, Salça ve Yağ Fiyatları Yayınlandı! Hepsi 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
Migros Market’ten Dev Okula Dönüş Kampanyası! Çanta, Kalemlik, Defter Fiyatları Görenleri Şaşırtıyor! 11,90 TL, 24,90 TL, 49,90 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Migros Market’ten Dev Okula Dönüş Kampanyası! Çanta, Kalemlik, Defter Fiyatları Görenleri Şaşırtıyor! 11,90 TL, 24,90 TL, 49,90 TL’den Satışa Sunuluyor!
Carrefoursa Market Bim'den Sonra Coştu! İnanılmaz Kampanya! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Un, Pirinç, Nohut Fiyatları Yayınlandı! mask
Carrefoursa Market Bim'den Sonra Coştu! İnanılmaz Kampanya! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Un, Pirinç, Nohut Fiyatları Yayınlandı!
A101’den Perşembeye Özel İndirim! Toshiba Televizyon, Cep Telefonu, Tablet Fiyatları Düştükçe Düştü! BİM, Şok Market... İşte Perşembe Gününe Özel A101’deki Onlarca İndirim! mask
A101’den Perşembeye Özel İndirim! Toshiba Televizyon, Cep Telefonu, Tablet Fiyatları Düştükçe Düştü! BİM, Şok Market... İşte Perşembe Gününe Özel A101’deki Onlarca İndirim!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkan Turu Paylaşımı... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkan Turu Paylaşımı...
YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı! mask
YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Çocuklara Eğitim Paketi... mask
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Çocuklara Eğitim Paketi...
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? mask
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dünya Liderleri Kraliçe 2. Elizabeth için Taziye Mesajları Yayımladı... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dünya Liderleri Kraliçe 2. Elizabeth için Taziye Mesajları Yayımladı...
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi? mask
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi?
Elektrik Tüketim Desteği Nedir? Kimler Bu Destekten Yararlanabilir? Kaç TL Yardım Yapılıyor? Başvurular Nasıl Yapılır? İşte Elektrik Tüketim Desteği İle İlgili Tüm Merak Edilenler! mask
Elektrik Tüketim Desteği Nedir? Kimler Bu Destekten Yararlanabilir? Kaç TL Yardım Yapılıyor? Başvurular Nasıl Yapılır? İşte Elektrik Tüketim Desteği İle İlgili Tüm Merak Edilenler!
Kraliçe Elizabeth Neden Öldü? Kraliçe Elizabeth Yerine Kim Geçecek? Kraliçe Elizabeth Kaç Yaşında Öldü? mask
Kraliçe Elizabeth Neden Öldü? Kraliçe Elizabeth Yerine Kim Geçecek? Kraliçe Elizabeth Kaç Yaşında Öldü?
Ankaralılara Müjde! Aniden Bastıran Soğuklar Yerini Kavurucu Sıcaklara Bırakacak! İşte Ankara Eylül 2022 5 Günlük Hava Durumu Tahmini! mask
Ankaralılara Müjde! Aniden Bastıran Soğuklar Yerini Kavurucu Sıcaklara Bırakacak! İşte Ankara Eylül 2022 5 Günlük Hava Durumu Tahmini!
Apple İphone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max Telefonlarını Tanıttı! Türkiye Fiyatlarını Görenlerin İse Tansiyonu Düşüyor! İşte İphone 14 Serisinin İnanılmaz Türkiye Fiyatları! mask
Apple İphone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max Telefonlarını Tanıttı! Türkiye Fiyatlarını Görenlerin İse Tansiyonu Düşüyor! İşte İphone 14 Serisinin İnanılmaz Türkiye Fiyatları!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beren Saat Bikinisiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Kadın, Senin Bu Güzelliğin Halis Mi?” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Maşallah!” mask
Beren Saat Bikinisiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Kadın, Senin Bu Güzelliğin Halis Mi?” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Maşallah!”
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? mask
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
Survivor Sude Burcu’nun Beyaz Bikinisi Çok Canlar Yaktı! “Mert Öcal’ın Bu Paylaşımdan Haberi Yok Galiba!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti… mask
Survivor Sude Burcu’nun Beyaz Bikinisi Çok Canlar Yaktı! “Mert Öcal’ın Bu Paylaşımdan Haberi Yok Galiba!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti…
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz Suratsızdan!” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!” mask
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz Suratsızdan!” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!”
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi? mask
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL