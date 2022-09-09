A101 Market’ten İnanılmaz Fırsat! Haftanın Yıldızlarında Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Siyah Zeytin Fiyatları Neredeyse Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor!

Her hafta inanılmaz indirimli kampanyalar yayınlayarak müşterilerini mutlu etmeye devam eden A101 market bu hafta da her zaman olduğu gibi haftanın yıldızları bölümüne birçok ürün ekledi. Ayçiçek yağı, çay, şeker ve siyah zeytin gibi onlarca üründe giden A101’deki indirimli ürünler ve fiyat listesi ise şu şekilde.

Peros Konsantre Yu7muşatıcı Yasemin ve Neeroli Çiçeği 1440 ml: 29,95 TL

Palmolive Akdeniz Bitki Natural Duş Jeli 500 ml: 24,95 TL

Palmolive Moisturizing Nemlendirici Duş Jeli 500 ml: 24,95 TL

Palmolive Hydrating Nemlendirici Natural Duş Jeli 500 ml: 27,95 TL

Hacı Şakir Sabun Banyo 4x200 gram: 44,95 TL

Por-Çöz Kireç Çözücü 1000 ml: 14,95 TL

Sensodyne Diş Macunu Hassas Beyazlık 75 ml: 29,95 TL

Vera Ayçiçek Yağı 2 litre: 59,95 TL

Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gram: 43,95 TL

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