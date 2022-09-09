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09 Eyl 2022 - 16:57

Masterchef Yarışmasına Bir Jüri Üyesi Daha Eklendi! Acun’un Maaş Sayısı 4’e Çıktı; Yeni Koltuk Ortaya Çıktı! “Kesinlikle İstiyorum!” Deyince…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e bir jüri üyesinin daha eklendiği gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın maaş verecek jüri sayısı dörde çıkarken; yeni koltuk detayıysa sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Acun Ilıcalı’nın o isim için “Kesinlikle istiyorum” dediği gündeme gelirken, birçok kişi gelen ismi duyunca “Mehmet Şef’ten daha beter olacak” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…