- 09 Eyl 2022 - 16:57 G: 09 Eyl 2022 - 17:10

Masterchef Yarışmasına Bir Jüri Üyesi Daha Eklendi! Acun’un Maaş Sayısı 4’e Çıktı; Yeni Koltuk Ortaya Çıktı! “Kesinlikle İstiyorum!” Deyince…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e bir jüri üyesinin daha eklendiği gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın maaş verecek jüri sayısı dörde çıkarken; yeni koltuk detayıysa sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Acun Ilıcalı’nın o isim için “Kesinlikle istiyorum” dediği gündeme gelirken, birçok kişi gelen ismi duyunca “Mehmet Şef’ten daha beter olacak” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından sunulan Masterchef yarışması, tüm heyecanıyla devam ediyordu. Yarışmanın yeni bölümlerinde bir ismin jüri üyesi olarak katılacağının ortaya çıkması herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eyl 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

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