Kaan Yıldırım Sosyal Medyanın Diline Düştü! Hadise, Hande Erçel, Pınar Deniz… “Neden Ülkenin Güzel Kadınlarıyla Sevgili Oldun” Tepkiler Arka Arkaya…
Oyunculuk performansının yanı sıra şu sıralar aşk hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Kaan Yıldırım’ın sosyal medyanın diline düştü! Hadise, Hande Erçel derken en sonunda kalbini Pınar Deniz’e aralayan Kaan Yıldırım’a “Tüm erkeklerin özetisin” yorumları yapıldı! Tepkileri arka arkaya alan Kaan Yıldırım hakkında Twitter’da ise 20 bini aşkın tweet atıldı! Peki, neler oluyor?
Halka ve Hekimoğlu gibi dizilerde yer alan Kaan Yıldırım, oyunculuk performansıyla milyonları kendisine hayran bırakıyordu. Şu sıralar yeni işlere baktığı bilinen Kaan Yıldırım’ın aşk hayatı ise sosyal medyanın dilinde! Hadise’yle aşk yaşayarak herkesi şok içerisinde bırakan Kaan Yıldırım’ın 1 yıl kadar süren ilişkilerini noktalama kararı almıştı. En son olarak Pınar Deniz’le görüntülenen Kaan Yıldırım bakın nasıl sosyal medyanın diline düştü?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.