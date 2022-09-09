Kaan Yıldırım Sosyal Medyanın Diline Düştü! Hadise, Hande Erçel, Pınar Deniz… “Neden Ülkenin Güzel Kadınlarıyla Sevgili Oldun” Tepkiler Arka Arkaya…

Halka ve Hekimoğlu gibi dizilerde yer alan Kaan Yıldırım, oyunculuk performansıyla milyonları kendisine hayran bırakıyordu. Şu sıralar yeni işlere baktığı bilinen Kaan Yıldırım’ın aşk hayatı ise sosyal medyanın dilinde! Hadise’yle aşk yaşayarak herkesi şok içerisinde bırakan Kaan Yıldırım’ın 1 yıl kadar süren ilişkilerini noktalama kararı almıştı. En son olarak Pınar Deniz’le görüntülenen Kaan Yıldırım bakın nasıl sosyal medyanın diline düştü?

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