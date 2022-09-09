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09 Eyl 2022 - 23:31

Masterchef Yarışmacıları Bir Birine Girdi! Bu Kez de Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Resti Çektiler! “Yüz Kızarması Nedir Bilir Misiniz?”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında yarışmacıların bomba bir kavgayla birbirine girdiği ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın ziyareti sırasında kavga eden isimlere tepkiler kamyon kamyon geldi ve birçok kişi “Yüz kızarması nedir bilir misin?” yorumlarında bulundular! Peki, yarışmacılar neden herkesin içerisinde kavga ettiler?