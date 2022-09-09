Masterchef Yarışmacıları Bir Birine Girdi! Bu Kez de Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Resti Çektiler! “Yüz Kızarması Nedir Bilir Misiniz?”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında yarışmacıların bomba bir kavgayla birbirine girdiği ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın ziyareti sırasında kavga eden isimlere tepkiler kamyon kamyon geldi ve birçok kişi “Yüz kızarması nedir bilir misin?” yorumlarında bulundular! Peki, yarışmacılar neden herkesin içerisinde kavga ettiler?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında yarışmacılar kıyasıya mücadele vermişti. Kırmızı takımın 3. oyunu da kazanmasıyla birlikte Mavi takımdan 6 isim potaya girmişti. Ortamın gergin olduğu görülürken; Acun Ilıcalı’nın karşısında yarışmacıların birbirine girdiği iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.