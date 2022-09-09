Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Yeni Aşkı Aylin'i Sivrihisar'ı Salladı! O Pozlar “Dilek’i Unutturur!” Miniler, Dekolteler, Peş Peşe… “Sen Neymişsin!”
Trt1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Taner’in yeni sevgilisi olacak olan ismin Instagram pozları ortalığı ayağa kaldırdı! “Dilek’i unutturur” yorumlarını alan güzeller güzeli oyuncunun minili ve dekolteli kıyafetleri peş peşe sıralaması “Sen neymişsin Aylin” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dilek’in ölümünden sonra avareye dönen Taner, çocuğunu bile uzun bir süre kabul etmemişti. Yeni bölüm fragmanında ise Taner’in artık başka bir kadına aşık olacağı görülmüştü. Aylin karakteriyle diziye girecek olan Berfin Kıymaz’ın Instagram pozlarını görenler ise hayran kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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09 Eyl 2022 - 23:30 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.