Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Yeni Aşkı Aylin'i Sivrihisar'ı Salladı! O Pozlar “Dilek’i Unutturur!” Miniler, Dekolteler, Peş Peşe… “Sen Neymişsin!”

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dilek’in ölümünden sonra avareye dönen Taner, çocuğunu bile uzun bir süre kabul etmemişti. Yeni bölüm fragmanında ise Taner’in artık başka bir kadına aşık olacağı görülmüştü. Aylin karakteriyle diziye girecek olan Berfin Kıymaz’ın Instagram pozlarını görenler ise hayran kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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