- 09 Eyl 2022 - 23:30

Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Yeni Aşkı Aylin'i Sivrihisar'ı Salladı! O Pozlar “Dilek’i Unutturur!” Miniler, Dekolteler, Peş Peşe… “Sen Neymişsin!”

Trt1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Taner’in yeni sevgilisi olacak olan ismin Instagram pozları ortalığı ayağa kaldırdı! “Dilek’i unutturur” yorumlarını alan güzeller güzeli oyuncunun minili ve dekolteli kıyafetleri peş peşe sıralaması “Sen neymişsin Aylin” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dilek’in ölümünden sonra avareye dönen Taner, çocuğunu bile uzun bir süre kabul etmemişti. Yeni bölüm fragmanında ise Taner’in artık başka bir kadına aşık olacağı görülmüştü. Aylin karakteriyle diziye girecek olan Berfin Kıymaz’ın Instagram pozlarını görenler ise hayran kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Eyl 2022 - 23:30 - Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ilgaz Savcı Değilmiş! Ölen İsim Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… mask
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ilgaz Savcı Değilmiş! Ölen İsim Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…
Yasak Elma Dizisinde Bomba Olay! Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Yasak Elma Dizisinde Bomba Olay! Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Kıyamet Kopacak! Türkan Sonunda Her Şeyi Öğrendi; Ortalık Savaş Alanına Döndü! Mine’ye Hayatının Dayağını Attı! Neler Oluyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Kıyamet Kopacak! Türkan Sonunda Her Şeyi Öğrendi; Ortalık Savaş Alanına Döndü! Mine’ye Hayatının Dayağını Attı! Neler Oluyor…
Camdaki Kız Dizisinin Yeni Sezonu Fena İfşa Edildi! Ortaya Çıkanlar Milyonları Delirtti! Nalan, Annesi Mobese Feride’den Öyle Bir Şey İstedi Ki… mask
Camdaki Kız Dizisinin Yeni Sezonu Fena İfşa Edildi! Ortaya Çıkanlar Milyonları Delirtti! Nalan, Annesi Mobese Feride’den Öyle Bir Şey İstedi Ki…
Ben Bu Cihana Sığmazsam Dizisinin Konusu Nedir? Ben Bu Cihana Sığmazsam Dizisi Uyarlama Mı, Hangi Diziden Uyarlandı? mask
Ben Bu Cihana Sığmazsam Dizisinin Konusu Nedir? Ben Bu Cihana Sığmazsam Dizisi Uyarlama Mı, Hangi Diziden Uyarlandı?
Gönül Dağı Dizisinden Zıpır Zıpır Zıplatacak Haber! Gedeli Kasabası Ayağa Kalktı; Milyonların Kalbi Yerinden Çıkıyor! mask
Gönül Dağı Dizisinden Zıpır Zıpır Zıplatacak Haber! Gedeli Kasabası Ayağa Kalktı; Milyonların Kalbi Yerinden Çıkıyor!
Kusursuz Kiracı Dizisi Mona'yı Titreten Olay! Maskeli Fotoğrafın Sahibi Fena Halde İfşa Oldu! Mona Şimdi Hapı Yuttu! “Yok Artık!” mask
Kusursuz Kiracı Dizisi Mona'yı Titreten Olay! Maskeli Fotoğrafın Sahibi Fena Halde İfşa Oldu! Mona Şimdi Hapı Yuttu! “Yok Artık!”
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Yüreklere Dokundu! O Sahneyi İzleyenlerin Gözlerinde Tek Bir Yaş Bile Kalmadı! Bir Küçük gün ışığı ne zaman, konusu Nedir? mask
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Yüreklere Dokundu! O Sahneyi İzleyenlerin Gözlerinde Tek Bir Yaş Bile Kalmadı! Bir Küçük gün ışığı ne zaman, konusu Nedir?
O Dizininde İpi Kesildi! FOX TV’de Kıyım Başladı; İddialı Dizinin Tozu Bile Kalmayacak… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
O Dizininde İpi Kesildi! FOX TV’de Kıyım Başladı; İddialı Dizinin Tozu Bile Kalmayacak… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan'ı Öpüşürken Gören İsim Sonunda Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Sedat... Akılınızın Ucunun Köşesinden Bile Geçmeyecek! "Yok Artık!" mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan'ı Öpüşürken Gören İsim Sonunda Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Sedat... Akılınızın Ucunun Köşesinden Bile Geçmeyecek! "Yok Artık!"
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ilgaz Savcı Değilmiş! Ölen İsim Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… mask
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ilgaz Savcı Değilmiş! Ölen İsim Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…
Survivor Sude’nin Beyaz Bikinisi Sevgilisini Çıldırttı! “Mert Öcal Bu Paylaşımdan Savaş Çıkarır!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti… mask
Survivor Sude’nin Beyaz Bikinisi Sevgilisini Çıldırttı! “Mert Öcal Bu Paylaşımdan Savaş Çıkarır!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti…
Masterchef Yarışmasından Kazanan ve Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!” mask
Masterchef Yarışmasından Kazanan ve Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!”
Hande Erçel Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor… Hayranlarına Kahreden Haber! Başına Gelmeyen Bela Kalmadı; Son Olay Artık Noktayı Koydu! mask
Hande Erçel Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor… Hayranlarına Kahreden Haber! Başına Gelmeyen Bela Kalmadı; Son Olay Artık Noktayı Koydu!
Masterchef Dilan Şok Etti, Gruplaşma Mı Var? Burak'a Ağır İthamlarda Bulunmuştu Ama... “Millete Laf Yetiştireceğine...” Sosyal Medyanın Diline Düştü! Allah Kurtarsın Dilan, İşin Zor... mask
Masterchef Dilan Şok Etti, Gruplaşma Mı Var? Burak'a Ağır İthamlarda Bulunmuştu Ama... “Millete Laf Yetiştireceğine...” Sosyal Medyanın Diline Düştü! Allah Kurtarsın Dilan, İşin Zor...
Taze Gelin Gelin Demet Özdemir Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hızlandırdı! “Kocan Görünce Sorun Çıkmasın!” Fiziğiyle Başları Döndürdü; Alev Alev Yaktı… mask
Taze Gelin Gelin Demet Özdemir Göğüs Dekoltesiyle Kalpleri Hızlandırdı! “Kocan Görünce Sorun Çıkmasın!” Fiziğiyle Başları Döndürdü; Alev Alev Yaktı…
Dilan Çiçek Deniz’in Sevgilisi Hakkında Şok Eden Açıklamaları! Thor'u öve öve bitiremedi... Uzun Zamandır Birliktelerdi... Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor... mask
Dilan Çiçek Deniz’in Sevgilisi Hakkında Şok Eden Açıklamaları! Thor'u öve öve bitiremedi... Uzun Zamandır Birliktelerdi... Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor...
Üç Kız Kardeş Dizisinde Kıyamet Kopacak! Türkan Sonunda Her Şeyi Öğrendi; Ortalık Savaş Alanına Döndü! Mine’ye Hayatının Dayağını Attı! Neler Oluyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Kıyamet Kopacak! Türkan Sonunda Her Şeyi Öğrendi; Ortalık Savaş Alanına Döndü! Mine’ye Hayatının Dayağını Attı! Neler Oluyor…
Kusursuz Kiracı Dizisinde Mona’nın Hayatı İfşa Edildi! Sonu Felaketle Bitiyor; Gözyaşları İçerisinde Kalacaksınız! Akıl Beyin Resmen Yandı, Televizyon Tarihinde İlk… mask
Kusursuz Kiracı Dizisinde Mona’nın Hayatı İfşa Edildi! Sonu Felaketle Bitiyor; Gözyaşları İçerisinde Kalacaksınız! Akıl Beyin Resmen Yandı, Televizyon Tarihinde İlk…
Yasak Elma Dizisinin Ender’inden Bomba İmaj Değişimi! Görenler Tanımakta Zorluk Çekti, Kimse Çıkaramadı! Yeni Sezon Gümbür Gümbür Geliyor… “Ne Oldu Sana!” mask
Yasak Elma Dizisinin Ender’inden Bomba İmaj Değişimi! Görenler Tanımakta Zorluk Çekti, Kimse Çıkaramadı! Yeni Sezon Gümbür Gümbür Geliyor… “Ne Oldu Sana!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ilgaz Savcı Değilmiş! Ölen İsim Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… mask
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ilgaz Savcı Değilmiş! Ölen İsim Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…
Yasak Elma Dizisinde Bomba Olay! Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Yasak Elma Dizisinde Bomba Olay! Yıldız’ın Başına Gelecekler Ortaya Çıktı! “Senarist Senin Hiç Acıman Yok Mu?” Doğan Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Survivor Sude’nin Beyaz Bikinisi Sevgilisini Çıldırttı! “Mert Öcal Bu Paylaşımdan Savaş Çıkarır!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti… mask
Survivor Sude’nin Beyaz Bikinisi Sevgilisini Çıldırttı! “Mert Öcal Bu Paylaşımdan Savaş Çıkarır!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti…
Masterchef Yarışmasından Kazanan ve Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!” mask
Masterchef Yarışmasından Kazanan ve Elenen İsim İfşa Oldu! “Sonunda Kurtuluyoruz” Halay Çekmeye Başlayan Bile Var! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Güle Güle!”
Altın Fiyatları Deli Etti! El Kol, Cep Cüzdan Ne Varsa Yakıyor! Bugün Alan Yarın En Az 200 Lira Karda; Kuyumcular Hınca Hınç Dolu! mask
Altın Fiyatları Deli Etti! El Kol, Cep Cüzdan Ne Varsa Yakıyor! Bugün Alan Yarın En Az 200 Lira Karda; Kuyumcular Hınca Hınç Dolu!
Hande Erçel Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor… Hayranlarına Kahreden Haber! Başına Gelmeyen Bela Kalmadı; Son Olay Artık Noktayı Koydu! mask
Hande Erçel Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor… Hayranlarına Kahreden Haber! Başına Gelmeyen Bela Kalmadı; Son Olay Artık Noktayı Koydu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL