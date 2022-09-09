- 09 Eyl 2022 - 21:17

Seda Sayan Eski Halinden Eser Bırakmadı! Çağlar Ökten İsteyince Sular Seller Durdu; Bakanlar Artık Tanıyamıyor! “Kadırgalım, Bu Ne Hal!”

Nisan ayının son günlerinde 7 evliliğini yapan Seda Sayan, evlenmeden önceki halinden eser bırakmadı. Çağlar Ökten’in istemesiyle suları selleri durduran Seda Sayan’ı hayranları ise tanıyamadı! “Kadırgalım! Bu ne hal” yorumlarını alan Seda Sayan, sosyal medyada resmen esti gürledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı büyük bir olay yaratan Seda Sayan, Sevgililer Günü’nde biricik aşkından bomba bir evlenme teklifi almıştı. Mutluluğa ve huzura “Evet” diyen Seda Sayan hayranlarını da şok içerisinde bırakmıştı. Prag’da evlenmeyi planlayan Sayan ve Ökten çifti, yaşamış oldukları vize sorunundan sonra nikah tarihlerini öne çekmişlerdi! Peki, güzel isim Seda Sayan nasıl bir değişim yaşadı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Eyl 2022 - 21:17 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Ölen İsim Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Ölen İsim Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Yok Artık!”
Masterchef Yarışmacıları Bu Kez de Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Birbirine Girdi! “Yüz Kızarması Nedir Bilir Misiniz?” Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Masterchef Yarışmacıları Bu Kez de Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Birbirine Girdi! “Yüz Kızarması Nedir Bilir Misiniz?” Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Kaan Yıldırım Sosyal Medyanın Diline Düştü! Hadise, Hande Erçel, Pınar Deniz… “Erkeklerin Özetisin Kaan Yıldırım!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Kaan Yıldırım Sosyal Medyanın Diline Düştü! Hadise, Hande Erçel, Pınar Deniz… “Erkeklerin Özetisin Kaan Yıldırım!” Tepkiler Arka Arkaya…
Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Aşkını Siz Bir de Instagram’da Görün! “Dilek’i Unutturur!” Miniler, Dekolteler, Peş Peşe… “Sen Neymişsin Aylin!” mask
Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Aşkını Siz Bir de Instagram’da Görün! “Dilek’i Unutturur!” Miniler, Dekolteler, Peş Peşe… “Sen Neymişsin Aylin!”
Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Dünya Evine Giriyor! Düğün Tarihleri Ortaya Çıktı; Sevenleri Mutluktan Gözyaşlarına Boğuldu! “Çiçeği Burnunda Gelin!” mask
Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Dünya Evine Giriyor! Düğün Tarihleri Ortaya Çıktı; Sevenleri Mutluktan Gözyaşlarına Boğuldu! “Çiçeği Burnunda Gelin!”
Ebru Gündeş’in Kızı Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şoktan Şoka Soktu! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Ebru Gündeş’in Kızı Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şoktan Şoka Soktu! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Bu Kadarı da Pes!”
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e Kan Donduran İhanet! Bile Bile Kabul Etmiş; Akıl, Beyin Yanıyor! "Boşan Şu Adamdan!" Öyle Bir Şey Yapmış Ki... mask
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e Kan Donduran İhanet! Bile Bile Kabul Etmiş; Akıl, Beyin Yanıyor! "Boşan Şu Adamdan!" Öyle Bir Şey Yapmış Ki...
Masterchef Serpilay Bu Saatten Sonra Yarışmayı Bırakır! Acun Medya, Mehmet Yalçınkaya Bile Şikayetçi… “Evine Dön Artık!” Skandal Yaratıyor… mask
Masterchef Serpilay Bu Saatten Sonra Yarışmayı Bırakır! Acun Medya, Mehmet Yalçınkaya Bile Şikayetçi… “Evine Dön Artık!” Skandal Yaratıyor…
Masterchef Yarışmasına Bir Jüri Üyesi Daha Eklendi! Acun’un Maaş Sayısı 4’e Çıktı; Yeni Koltuk Ortaya Çıktı! “Kesinlikle İstiyorum!” Deyince… mask
Masterchef Yarışmasına Bir Jüri Üyesi Daha Eklendi! Acun’un Maaş Sayısı 4’e Çıktı; Yeni Koltuk Ortaya Çıktı! “Kesinlikle İstiyorum!” Deyince…
Beren Saat Bikinisiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Kadın, Senin Bu Güzelliğin Halis Mi?” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Maşallah!” mask
Beren Saat Bikinisiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Kadın, Senin Bu Güzelliğin Halis Mi?” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Maşallah!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan Eski Halinden Eser Bırakmadı! Çağlar Ökten İsteyince Sular Seller Durdu; Bakanlar Artık Tanıyamıyor! “Kadırgalım, Bu Ne Hal!” mask
Seda Sayan Eski Halinden Eser Bırakmadı! Çağlar Ökten İsteyince Sular Seller Durdu; Bakanlar Artık Tanıyamıyor! “Kadırgalım, Bu Ne Hal!”
Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Aşkını Siz Bir de Instagram’da Görün! “Dilek’i Unutturur!” Miniler, Dekolteler, Peş Peşe… “Sen Neymişsin Aylin!” mask
Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Aşkını Siz Bir de Instagram’da Görün! “Dilek’i Unutturur!” Miniler, Dekolteler, Peş Peşe… “Sen Neymişsin Aylin!”
Masterchef Yarışmacıları Bu Kez de Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Birbirine Girdi! “Yüz Kızarması Nedir Bilir Misiniz?” Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Masterchef Yarışmacıları Bu Kez de Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Birbirine Girdi! “Yüz Kızarması Nedir Bilir Misiniz?” Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Kaan Yıldırım Sosyal Medyanın Diline Düştü! Hadise, Hande Erçel, Pınar Deniz… “Erkeklerin Özetisin Kaan Yıldırım!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Kaan Yıldırım Sosyal Medyanın Diline Düştü! Hadise, Hande Erçel, Pınar Deniz… “Erkeklerin Özetisin Kaan Yıldırım!” Tepkiler Arka Arkaya…
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e Kan Donduran İhanet! Bile Bile Kabul Etmiş; Akıl, Beyin Yanıyor! "Boşan Şu Adamdan!" Öyle Bir Şey Yapmış Ki... mask
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e Kan Donduran İhanet! Bile Bile Kabul Etmiş; Akıl, Beyin Yanıyor! "Boşan Şu Adamdan!" Öyle Bir Şey Yapmış Ki...
Ebru Gündeş’in Kızı Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şoktan Şoka Soktu! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Ebru Gündeş’in Kızı Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şoktan Şoka Soktu! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Bu Kadarı da Pes!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL