Seda Sayan Eski Halinden Eser Bırakmadı! Çağlar Ökten İsteyince Sular Seller Durdu; Bakanlar Artık Tanıyamıyor! “Kadırgalım, Bu Ne Hal!”
Nisan ayının son günlerinde 7 evliliğini yapan Seda Sayan, evlenmeden önceki halinden eser bırakmadı. Çağlar Ökten’in istemesiyle suları selleri durduran Seda Sayan’ı hayranları ise tanıyamadı! “Kadırgalım! Bu ne hal” yorumlarını alan Seda Sayan, sosyal medyada resmen esti gürledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı büyük bir olay yaratan Seda Sayan, Sevgililer Günü’nde biricik aşkından bomba bir evlenme teklifi almıştı. Mutluluğa ve huzura “Evet” diyen Seda Sayan hayranlarını da şok içerisinde bırakmıştı. Prag’da evlenmeyi planlayan Sayan ve Ökten çifti, yaşamış oldukları vize sorunundan sonra nikah tarihlerini öne çekmişlerdi! Peki, güzel isim Seda Sayan nasıl bir değişim yaşadı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.