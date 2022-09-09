Seda Sayan Eski Halinden Eser Bırakmadı! Çağlar Ökten İsteyince Sular Seller Durdu; Bakanlar Artık Tanıyamıyor! “Kadırgalım, Bu Ne Hal!”

Her paylaşımı büyük bir olay yaratan Seda Sayan, Sevgililer Günü’nde biricik aşkından bomba bir evlenme teklifi almıştı. Mutluluğa ve huzura “Evet” diyen Seda Sayan hayranlarını da şok içerisinde bırakmıştı. Prag’da evlenmeyi planlayan Sayan ve Ökten çifti, yaşamış oldukları vize sorunundan sonra nikah tarihlerini öne çekmişlerdi! Peki, güzel isim Seda Sayan nasıl bir değişim yaşadı?

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