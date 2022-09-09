Yargı Dizisinde Ölen İsim Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yargı’da ölen isim ortaya çıktı! Sosyal medyanın konuştuğu görüntü; kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi ama gören duyan resmen “Yok artık” dedi! Peki, Yargı dizisinin yeni sezonu kimin ölümüyle başlayacak?
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin yeni sezonu Pazar akşamlarını süslemeye devam edecekti. Heyecanla beklenen dizinin ikinci sezonu için ilk fragman yayınlandı ve akıllarda tek bir soru oluştu: Yargı dizisinde kim öldü? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.