Masterchef Melih Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Mehmet Şef Önüne Geçse, Elinden Tutsa Bile Artık Faydası Yok! Tokat Gibi Çarptı… “Utanmaz!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takımın 3. oyunu da kaybetmesi; takımdaki 6 isminde potaya gitmesine neden olmuştu. Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan ve Serpilay eleme potasında çarpışacak olan isimler olurken; Melih’in söylemiş olduğu iki çift söz ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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