- 09 Eyl 2022 - 21:18

Masterchef Melih Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Mehmet Şef Önüne Geçse, Elinden Tutsa Bile Artık Faydası Yok! Tokat Gibi Çarptı… “Utanmaz!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Melih, Twitter’ı resmen ayağa kaldırdı! Mehmet Şefin önüne geçip, set olsa bile artık faydasının olmayacağına dair yorumlar alan Melih, sevenlerinin suratına tokat gibi çarptı! İşte “Utanmaz” yorumlarını alan Melih’in o hamlesi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takımın 3. oyunu da kaybetmesi; takımdaki 6 isminde potaya gitmesine neden olmuştu. Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan ve Serpilay eleme potasında çarpışacak olan isimler olurken; Melih’in söylemiş olduğu iki çift söz ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eyl 2022 - 21:18 Ankara- Yaşam

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