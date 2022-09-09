Kusursuz Kiracı Dizisinde Mona’nın Hayatı İfşa Edildi! Sonu Felaketle Bitiyor; Gözyaşları İçerisinde Kalacaksınız! Akıl Beyin Resmen Yandı, Televizyon Tarihinde İlk…

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Melisa Döngel gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kusursuz Kiracı dizisi yeni sezona iddialı bir giriş yapmıştı. Romantik komedi türünde bir dizi bekleyen seyirci, Gerilim ve dram üzerine bir diziyle karşılanınca şok olmuştu. Başrol oyuncusu olan Mona’nın hal ve hareketleri ise seyircinin kafasında soru işareti bırakıyordu ki, sonunda gerçekler ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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