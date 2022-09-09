- 09 Eyl 2022 - 22:54

Kusursuz Kiracı Dizisinde Mona’nın Hayatı İfşa Edildi! Sonu Felaketle Bitiyor; Gözyaşları İçerisinde Kalacaksınız! Akıl Beyin Resmen Yandı, Televizyon Tarihinde İlk…

FOX TV ekranlarının iddialı dizisi Kusursuz Kiracı resmen ifşa edildi! Mona hakkında seyircinin kafasında her zaman bir soru işareti kalmıştı ki, sonunun felaketle bittiğini duyanlar gözyaşlarına boğuldu! Akıl beyin yakan bir senaryoyla seyirciyi kendisine biraz daha bağlayan Kusursuz Kiracı, Türk televizyon tarihinde bir ilke imzasını atacak! İşte merak edilenler…

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Melisa Döngel gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kusursuz Kiracı dizisi yeni sezona iddialı bir giriş yapmıştı. Romantik komedi türünde bir dizi bekleyen seyirci, Gerilim ve dram üzerine bir diziyle karşılanınca şok olmuştu. Başrol oyuncusu olan Mona’nın hal ve hareketleri ise seyircinin kafasında soru işareti bırakıyordu ki, sonunda gerçekler ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eyl 2022 - 22:54 Ankara- Yaşam

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Kusursuz Kiracı Dizisinde Mona’nın Hayatı İfşa Edildi! Sonu Felaketle Bitiyor; Gözyaşları İçerisinde Kalacaksınız! Akıl Beyin Resmen Yandı, Televizyon Tarihinde İlk… mask
Kusursuz Kiracı Dizisinde Mona’nın Hayatı İfşa Edildi! Sonu Felaketle Bitiyor; Gözyaşları İçerisinde Kalacaksınız! Akıl Beyin Resmen Yandı, Televizyon Tarihinde İlk…
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