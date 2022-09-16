Doktorlar Dizisinin Ela’sı Dekoltesiyle Yangınları Çıkardı! Boşanmanın Ucundan Dönmüştü; Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! “Nesin Sen! Dekolteler Kraliçesi!”

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la dünya evine giren Yasemin Özilhan, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Doktorlar dizisinin çekilmiş olduğu hastanenin sahibi olan İzzet Özilhan, Yasemin Özilhan’ı gördüğü gibi aşık olmuş ve aşkını ilan etmişti. Uzun bir sevgililik dönemi geçiren Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan, geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla anılınca görenler şok içerisinde kalmıştı! Peki, Yasemin Özilhan nasıl bir paylaşımda bulundu?

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