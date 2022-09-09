Yasemin Özilhan’ın İddialı Göğüs Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! Eşiyle Boşanacakları ve Gemileri Yaktığı Konuşuluyordu… “Yandı Buralar Yine Doktor Ela!”
Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle Türkiye’nin kalbinde yer alan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraktıktan sonra iddialı göğüs dekoltesiyle cayır cayır yakan bir paylaşımda bulundu! Eşiyle boşanacakları hatta iki tarafından gemileri yaktığı konuşuluyordu ki, Yasemin Özilhan’dan gelen son kare yürekleri ağızlara getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la dünya evine giren Yasemin Özilhan, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Doktorlar dizisinin çekilmiş olduğu hastanenin sahibi olan İzzet Özilhan, Yasemin Özilhan’ı gördüğü gibi aşık olmuş ve aşkını ilan etmişti. Uzun bir sevgililik dönemi geçiren Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan, geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla anılınca görenler şok içerisinde kalmıştı! Peki, Yasemin Özilhan nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.