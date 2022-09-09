- 09 Eyl 2022 - 21:39 G: 09 Eyl 2022 - 21:58

Yasemin Özilhan’ın İddialı Göğüs Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! Eşiyle Boşanacakları ve Gemileri Yaktığı Konuşuluyordu… “Yandı Buralar Yine Doktor Ela!”

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle Türkiye’nin kalbinde yer alan Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraktıktan sonra iddialı göğüs dekoltesiyle cayır cayır yakan bir paylaşımda bulundu! Eşiyle boşanacakları hatta iki tarafından gemileri yaktığı konuşuluyordu ki, Yasemin Özilhan’dan gelen son kare yürekleri ağızlara getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la dünya evine giren Yasemin Özilhan, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Doktorlar dizisinin çekilmiş olduğu hastanenin sahibi olan İzzet Özilhan, Yasemin Özilhan’ı gördüğü gibi aşık olmuş ve aşkını ilan etmişti. Uzun bir sevgililik dönemi geçiren Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan, geçtiğimiz günlerde boşanma iddialarıyla anılınca görenler şok içerisinde kalmıştı! Peki, Yasemin Özilhan nasıl bir paylaşımda bulundu?

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09 Eyl 2022 - 21:39 Ankara- Yaşam

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Yasemin Özilhan’ın İddialı Göğüs Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! Eşiyle Boşanacakları ve Gemileri Yaktığı Konuşuluyordu… “Yandı Buralar Yine Doktor Ela!” mask
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