Yasak Elma Dizisinin Ender’i Şevval Sam'ı Görenler Tanımakta Zorluk Çekti! Bomba İmaj Değişimiyle Kimse Çıkaramadı! Yeni Sezon Gümbür Gümbür Geliyor… “Ne Oldu Sana!”
FOX TV ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Ender karakterine hayat veren Şevval Sam bomba bir imaj değişimine imzasını attı! Görenlerin tanımakta zorluk çektiği Şevval Sam’ı kimse çıkaramadı! İşte yeni sezonunun gümbür gümbür geldiğini gösteren o değişiklik…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni sezonuna çok kısa bir süre kaldı! Bu Salı çekimleri başlanan dizide 2 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı biliniyordu. Birçok oyuncu ise bu sebepten dolayı imaj değişikliği yaşamıştı. İmajını değiştiren bir diğer isimse Şevval Sam oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.