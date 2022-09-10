Yasak Elma Dizisinin Ender’i Şevval Sam'ı Görenler Tanımakta Zorluk Çekti! Bomba İmaj Değişimiyle Kimse Çıkaramadı! Yeni Sezon Gümbür Gümbür Geliyor… “Ne Oldu Sana!”

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni sezonuna çok kısa bir süre kaldı! Bu Salı çekimleri başlanan dizide 2 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı biliniyordu. Birçok oyuncu ise bu sebepten dolayı imaj değişikliği yaşamıştı. İmajını değiştiren bir diğer isimse Şevval Sam oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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