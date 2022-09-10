- 10 Eyl 2022 - 00:07

Yasak Elma Dizisinin Ender’i Şevval Sam'ı Görenler Tanımakta Zorluk Çekti! Bomba İmaj Değişimiyle Kimse Çıkaramadı! Yeni Sezon Gümbür Gümbür Geliyor… “Ne Oldu Sana!”

FOX TV ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Ender karakterine hayat veren Şevval Sam bomba bir imaj değişimine imzasını attı! Görenlerin tanımakta zorluk çektiği Şevval Sam’ı kimse çıkaramadı! İşte yeni sezonunun gümbür gümbür geldiğini gösteren o değişiklik…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni sezonuna çok kısa bir süre kaldı! Bu Salı çekimleri başlanan dizide 2 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı biliniyordu. Birçok oyuncu ise bu sebepten dolayı imaj değişikliği yaşamıştı. İmajını değiştiren bir diğer isimse Şevval Sam oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Eyl 2022 - 00:07 Ankara- Yaşam

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