- 09 Eyl 2022 - 22:58 G: 09 Eyl 2022 - 23:19

Üç Kız Kardeş Dizisinde Kıyamet Kopacak! Türkan Sonunda Her Şeyi Öğrendi; Ortalık Savaş Alanına Döndü! Mine’ye Hayatının Dayağını Attı! Neler Oluyor…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te kıyametin kopacağı ortaya çıktı! Türkan’ın her şeyi öğrenmesinden sonra ortalık resmen savaş alanına döndü! Mine’yi evire çevire döven Türkan, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan ve Veda Yurtsever gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finalinde nefesler tutulmuştu. Nesrin’in Somer ve Rüçhan hakkında tüm gerçekleri öğrenmesinden hemen sonra yatağa uzandığı gibi hayata göz yumması, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Güzeller güzeli Türkan’ın aslında büyük bir belada olduğunu öğrenen Nesrin’in ölmediği ama ölümden döndüğü görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eyl 2022 - 22:58 Ankara- Yaşam

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