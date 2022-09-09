Üç Kız Kardeş Dizisinde Kıyamet Kopacak! Türkan Sonunda Her Şeyi Öğrendi; Ortalık Savaş Alanına Döndü! Mine’ye Hayatının Dayağını Attı! Neler Oluyor…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te kıyametin kopacağı ortaya çıktı! Türkan’ın her şeyi öğrenmesinden sonra ortalık resmen savaş alanına döndü! Mine’yi evire çevire döven Türkan, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan ve Veda Yurtsever gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finalinde nefesler tutulmuştu. Nesrin’in Somer ve Rüçhan hakkında tüm gerçekleri öğrenmesinden hemen sonra yatağa uzandığı gibi hayata göz yumması, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Güzeller güzeli Türkan’ın aslında büyük bir belada olduğunu öğrenen Nesrin’in ölmediği ama ölümden döndüğü görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.