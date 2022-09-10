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10 Eyl 2022 - 10:13

Masterchef’te Tüyleri Diken Diken Eden Olan! Zırıl Zırıl Ağladı; Hatasının Bedelini Bir Ömür Unutamayacak! Instagram Bu Olayı Konuşuyor… “Yazık, Günah!”

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tüyleri diken diken eden bir gelişme yaşandı! Hatasının bedelini bir ömür unutmayacak isim, zırıl zırıl ağladı! Instagram’ın konuştuğu anlara şahit olan seyirciyse tepkisini göstererek; “Yazık, günah” yorumlarında bulundular! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?