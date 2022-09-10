- 10 Eyl 2022 - 10:13 G: 10 Eyl 2022 - 10:24

Masterchef’te Tüyleri Diken Diken Eden Olan! Zırıl Zırıl Ağladı; Hatasının Bedelini Bir Ömür Unutamayacak! Instagram Bu Olayı Konuşuyor… “Yazık, Günah!”

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tüyleri diken diken eden bir gelişme yaşandı! Hatasının bedelini bir ömür unutmayacak isim, zırıl zırıl ağladı! Instagram’ın konuştuğu anlara şahit olan seyirciyse tepkisini göstererek; “Yazık, günah” yorumlarında bulundular! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada MasterClass yapılmıştı. Mehmet Yalçınkaya’nın restoranına giden yarışmacılar, et hakkında her şeyi öğrenmişlerdi. Şeflerden özel bilgiler alan yarışmacılar, stüdyoya geldiklerinde ise şeflerin kendilerinden istedikleri tabakları çıkarmaya çalışmışlardı. Yayınlanan bölüm sırasında skandal bir hata yapan isimse gözyaşlarına boğuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Eyl 2022 - 10:13 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Venedik Film Festivalinde Türk Yıldızlar Işıldattı! mask
Venedik Film Festivalinde Türk Yıldızlar Işıldattı!
Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi! mask
Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi!
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi? mask
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi?
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? mask
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ Kızı İle İlgili Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Görenler Maşallah Demeden Geçemedi! mask
Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ Kızı İle İlgili Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Görenler Maşallah Demeden Geçemedi!
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Sessiz Sedasız, Kimseye Duyurmadan Evlenmişlerdi; Kararları Yıktı! mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! “Yazıklar Olsun!” Sessiz Sedasız, Kimseye Duyurmadan Evlenmişlerdi; Kararları Yıktı!
Demet Özdemir Gözyaşlarına Boğuldu! Gelinlik Krizinden Sonra Yaptığı Açıklama Yer Gök İnletti! Meğer Demet Özdemir… mask
Demet Özdemir Gözyaşlarına Boğuldu! Gelinlik Krizinden Sonra Yaptığı Açıklama Yer Gök İnletti! Meğer Demet Özdemir…
İbrahim Tatlıses'i Görenlerin Yürekleri Sızım Sızım Sızladı! Hayranlarını Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Halde Konser Verdi Ki, mask
İbrahim Tatlıses'i Görenlerin Yürekleri Sızım Sızım Sızladı! Hayranlarını Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Halde Konser Verdi Ki,
Bergüzar Korel’in Ev Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Eşin Kıskanmıyor Mu Seni?” Yürekler Yerinden Fırladı, Maşallah!  mask
Bergüzar Korel’in Ev Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Eşin Kıskanmıyor Mu Seni?” Yürekler Yerinden Fırladı, Maşallah! 
Şarkıcı Simge’nin Son Hali İnanılır Gibi Değil1 Bir Değişti Pir Değişti! “Sen Şaka Mısın Sen?” Gözleri Üzerine Çekti, Milyonları İkiye Ayırdı! mask
Şarkıcı Simge’nin Son Hali İnanılır Gibi Değil1 Bir Değişti Pir Değişti! “Sen Şaka Mısın Sen?” Gözleri Üzerine Çekti, Milyonları İkiye Ayırdı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef’te Tüyleri Diken Diken Eden Olan! Zırıl Zırıl Ağladı; Hatasının Bedelini Bir Ömür Unutamayacak! Instagram Bu Olayı Konuşuyor… “Yazık, Günah!” mask
Masterchef’te Tüyleri Diken Diken Eden Olan! Zırıl Zırıl Ağladı; Hatasının Bedelini Bir Ömür Unutamayacak! Instagram Bu Olayı Konuşuyor… “Yazık, Günah!”
Altın Fiyatlarında Bomba Düşüş! Yer Gök Gram Altınla İnliyor; Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi Ama Yine Olanlar Oldu! “Yok Artık!” mask
Altın Fiyatlarında Bomba Düşüş! Yer Gök Gram Altınla İnliyor; Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi Ama Yine Olanlar Oldu! “Yok Artık!”
A101 Market’ten İnanılmaz Fırsat! Haftanın Yıldızlarında Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Siyah Zeytin Fiyatları Neredeyse Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor! mask
A101 Market’ten İnanılmaz Fırsat! Haftanın Yıldızlarında Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Siyah Zeytin Fiyatları Neredeyse Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor!
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi? mask
Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın Geri Dönüyor! Engin Günaydın Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Engin Günaydın Aslen Nereli, Evli Mi?
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi? mask
Ünlü Oyuncu Nursel Köse Ölümden Döndü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Nursel Köse Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli Mi?
Elektrik Tüketim Desteği Nedir? Kimler Bu Destekten Yararlanabilir? Kaç TL Yardım Yapılıyor? Başvurular Nasıl Yapılır? İşte Elektrik Tüketim Desteği İle İlgili Tüm Merak Edilenler! mask
Elektrik Tüketim Desteği Nedir? Kimler Bu Destekten Yararlanabilir? Kaç TL Yardım Yapılıyor? Başvurular Nasıl Yapılır? İşte Elektrik Tüketim Desteği İle İlgili Tüm Merak Edilenler!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL