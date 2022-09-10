Masterchef’te Tüyleri Diken Diken Eden Olan! Zırıl Zırıl Ağladı; Hatasının Bedelini Bir Ömür Unutamayacak! Instagram Bu Olayı Konuşuyor… “Yazık, Günah!”
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tüyleri diken diken eden bir gelişme yaşandı! Hatasının bedelini bir ömür unutmayacak isim, zırıl zırıl ağladı! Instagram’ın konuştuğu anlara şahit olan seyirciyse tepkisini göstererek; “Yazık, günah” yorumlarında bulundular! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada MasterClass yapılmıştı. Mehmet Yalçınkaya’nın restoranına giden yarışmacılar, et hakkında her şeyi öğrenmişlerdi. Şeflerden özel bilgiler alan yarışmacılar, stüdyoya geldiklerinde ise şeflerin kendilerinden istedikleri tabakları çıkarmaya çalışmışlardı. Yayınlanan bölüm sırasında skandal bir hata yapan isimse gözyaşlarına boğuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.