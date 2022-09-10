Cemre Baysel’in Göğüs Dekolteli Pozları Yürekleri Hoplattı! Ortalık Yangın Yerine Döndü; “Süt Gibisin Kızım!” Fiziği, Güzelliği, Gözleri Alev Alev Yaktı!
FOX TV ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakterine hayat veren Cemre Baysel’in göğüs dekolteli pozları yürekleri hop hop hoplattı! Ortalığın yangın yerine dönmesine neden olan Cemre Baysel’e sevenleri ise “Süt gibisin kızım” yorumlarında bulundular! Fiziği, güzelliği ve gözleriyle alev alev yakan Cemre Baysel, yine soysal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Baht Oyunu dizisinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz’la büyük bir aşk yaşayan Cemre Baysel, hayranlarını havalara uçurmuştu. Aytaç Şaşmaz’la gayet iyi anlaştığını her fırsatta dile getiren Cemre Baysel’in çok aşık olduğu ise her halinden belliydi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününü kutlayan Cemre Baysel, sevgilisinden uzakta olduğunu göstermişti. Peki, Cemre Baysel nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.