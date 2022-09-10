- 10 Eyl 2022 - 10:57 G: 10 Eyl 2022 - 11:16

Hadise Minicik Eteğiyle Öyle Bir Kalça Dansı Yaptı Ki… Boşanma Haberlerinden Sonra Eskiye Döndü, Deliye Döndürdü! Ortalık Cayır Cayır Yandı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin minicik eteğiyle yapmış olduğu kalça dansı, akılları başlardan aldı! Eşi Mehmet Dinçerler’le boşanma noktasına geldikleri konuşulan Hadise, bekar hallerine dönüş yapınca milyonlar deliye döndü! Ortalığı cayır cayır yakan güzeller güzeli şarkıcı Hadise, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ocak ayının başlarında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşerek bir paylaşımda bulunmuştu. Nisan ayı gibi sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sosyal medyanın altını üstüne getirmişlerdi. Tek bir kare düğün görseli paylaşmayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanma noktasına geldiğine dair iddialar gündem olmuştu ki, Hadise son hamlesiyle ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Eyl 2022 - 10:57 Ankara- Yaşam

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