Hadise Minicik Eteğiyle Öyle Bir Kalça Dansı Yaptı Ki… Boşanma Haberlerinden Sonra Eskiye Döndü, Deliye Döndürdü! Ortalık Cayır Cayır Yandı!

Ocak ayının başlarında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşerek bir paylaşımda bulunmuştu. Nisan ayı gibi sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sosyal medyanın altını üstüne getirmişlerdi. Tek bir kare düğün görseli paylaşmayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanma noktasına geldiğine dair iddialar gündem olmuştu ki, Hadise son hamlesiyle ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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