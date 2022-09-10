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10 Eyl 2022 - 11:39

Yıldız Çağrı Atiksoy Dünya Evine Girdi, Hayranları Mest Oldu! Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir, Kaç Yaşında Nerelidir?

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Yıldız Çağrı Atiksoy, dün iki yıldır aşk yaşadığı ünlü oyuncu Berk Oktay ile hayatını birleştirdi. Nikahından ilk kareleri de paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy, hemen magazin takipçilerinin odağı haline geldi. Öte yandan Yıldız Çağrı Atiksoy’un nasıl ünlü olduğunu öğrenenler bir hayli şaşırdı! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar...