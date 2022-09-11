- 11 Eyl 2022 - 01:16

Hangi Burçların Güzelliği Bir Su Gibidir? İşte Boy, Pos ve Endamıyla Konuşulan Burçlar…

He burcun karakteristik özellikleri olduğu gibi aynı zamanda belirgin birtakım fiziksel özellikleri de oluyor. Burçların görünümleri hakkında ipuçları veren bu özellikler genellikle insanların belirgin göz şekli ya da yüz tipine sahip olmasını ortaya çıkarıyor. Bu burçlardan bazıları ise, inanılmaz derecede mükemmel şekilsel özelliklere sahip oluyor. Sizde su gibi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

He burcun karakteristik özellikleri olduğu gibi aynı zamanda belirgin birtakım fiziksel özellikleri de oluyor. Burçların görünümleri hakkında ipuçları veren bu özellikler genellikle insanların belirgin göz şekli ya da yüz tipine sahip olmasını ortaya çıkarıyor. Bu burçlardan bazıları ise, inanılmaz derecede mükemmel şekilsel özelliklere sahip oluyor. Adeta su gibi insanlar ortaya çıkaran bu burçlar, çevrelerinde genellikler boyları, posları ve endamları ile anılıyor! Peki, hangi burç su gibidir? İşte boy, pos ve endamıyla konuşulan burçlar…

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11 Eyl 2022 - 01:16 - Burç Haberleri

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