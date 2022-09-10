Her burcun belirgin karakteristik özellikleri olduğu gibi her burcun belirgin fiziksel özellikleri de bulunuyor. Bazı burçlar karakteristik olarak belirgin yüz hatlarına sahip olurken; bazı burçlar ise, bakışlar gibi daha spesifik özelliklere sahip oluyor. Bu listede yer alan burçlar ise, tam olarak bakışları ile adeta dağları eritebilecek kadar etkili olan şiir gibi burçlar olarak biliniyor! Peki, bir bakışıyla bin can yakan burçlar hangileridir? İşte gözleri şiir gibi olan burçlar…