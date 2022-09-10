İyilik Dizisi Yayından Kaldırılıyor; RTÜK Üyeleri Bile Şok Oldu! Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki… Yıllardır Bas Bas Bağrılıyor Ama…

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı oyuncunun bulunduğu İyilik dizisinin yeni sezonu dün akşam itibariyle ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen İyilik dizisinde ekranlara gelen tek bir sahne seyircinin çıldırmasına neden oldu! Yıllardır bas bas bağrılan bir konuyu dip noktasına getirerek seyircilere sunan İyilik’in yayından kaldırılması ise mümkün görülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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