İyilik Dizisi Yayından Kaldırılıyor; RTÜK Üyeleri Bile Şok Oldu! Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki… Yıllardır Bas Bas Bağrılıyor Ama…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan İyilik’in yayından kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü. O sahneleri izleyen RTÜK üyelerinin bile şok içerisinde kalacağına dair yorumlar geldi! Yıllardır bas bas bağrılmasına rağmen 83 milyonunun beğenerek izlediği dizide o anlara yer verilmesi herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı oyuncunun bulunduğu İyilik dizisinin yeni sezonu dün akşam itibariyle ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen İyilik dizisinde ekranlara gelen tek bir sahne seyircinin çıldırmasına neden oldu! Yıllardır bas bas bağrılan bir konuyu dip noktasına getirerek seyircilere sunan İyilik’in yayından kaldırılması ise mümkün görülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.