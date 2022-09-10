Mutfak Tüpü Fiyatlarına Dehşet Veren İndirim! Artık Dört Gözü de Cayır Cayır Yakabilirsiniz! Mogaz, Aygaz, İpragaz, Milangaz Tüp Fiyatları Açıklandı…
Tüp kullanıcılarını sevindiren haber verildi. LPG’de yaşanan indirimler sonrasında bu indirimler tüp fiyatlarına yansıdı ve Mogaz, Milangaz, İpragaz, Aygaz markaları satışa sunduğu tüplerde indirime gitti. İşte tüp markalarının indirimli yeni fiyat listesi.
Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler her alanda etkisini göstermeye devam ediyor. Yaşanan pek çok ekonomik problemin arasında ise vatandaşları sevindiren indirim haberleri oluyor. Akaryakıttan giyime, gıdadan elektroniğe, elektrikten doğalgaza kadar onlarca alanda binlerce üründe fiyat artışları yaşanmaya devam ederken son zamanların en dengesiz fiyat skalasına sahip ürünlerden biri olan LPG sonunda beklenen indirimi yaşattı. Son yaşanan indirimlerden nasibini alan LPG mutfak, sanayi ve piknik gibi tüp çeşitlerinin fiyatlarını doğrudan doğruya belirlemekte. LPG’de ise indirimin yaşanmasının ardından tüp fiyatlarında da tüketicilerin dört gözle beklediği indirimin yapıldığı duyuruldu. İşte merakla beklenen tüp indirimi ve markaların güncel tüp satış fiyat listesi.
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10 Eyl 2022 - 16:15 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.