Demet Özdemir’in Kasığına Kadar Açılan Mini Şortu Ortalığı Salladı! Oğuzhan Koç’un Nutku Tutuldu… “Ateş Ediyorsun Farkında Mısın?” Fiziği Olay Oldu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in kasığına kadar mini şortu nefeslerin kesilmesine neden oldu! Oğuzhan Koç’un bu fotoğrafları görünce nutkunun tutulacağına dair yorumlarda yapılırken; bir hayranı ise “Ateş ediyorsun farkında mısın” demeden yapamadı! İşte fiziğiyle olay yaratan Demet Özdemir’in o pozları…
Yaklaşık 2 yıldır süren ilişkisini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir, Şubat ayında sevgilisine “Evet” demişti. Sevgililer Günü’nde romantik bir evlenme teklifi alan Demet Özdemir, isteme ve nişan töreninden sonra düğün yapmıştı. Çok konuşulan bir düğüne imzasını atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, tepki üzerine tepki almıştı. Demet Özdemir’in gelinlikleri beğenilmemiş, Oğuzhan Koç’un ise giymiş olduğu ayakkabı dalga konusu olmuştu. Tüm bunları sineye çeken Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu minili paylaşım nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.