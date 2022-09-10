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10 Eyl 2022 - 16:15

Demet Özdemir’in Kasığına Kadar Açılan Mini Şortu Ortalığı Salladı! Oğuzhan Koç’un Nutku Tutuldu… “Ateş Ediyorsun Farkında Mısın?” Fiziği Olay Oldu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in kasığına kadar mini şortu nefeslerin kesilmesine neden oldu! Oğuzhan Koç’un bu fotoğrafları görünce nutkunun tutulacağına dair yorumlarda yapılırken; bir hayranı ise “Ateş ediyorsun farkında mısın” demeden yapamadı! İşte fiziğiyle olay yaratan Demet Özdemir’in o pozları…