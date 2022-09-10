- 10 Eyl 2022 - 16:15

Demet Özdemir’in Kasığına Kadar Açılan Mini Şortu Ortalığı Salladı! Oğuzhan Koç’un Nutku Tutuldu… “Ateş Ediyorsun Farkında Mısın?” Fiziği Olay Oldu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in kasığına kadar mini şortu nefeslerin kesilmesine neden oldu! Oğuzhan Koç’un bu fotoğrafları görünce nutkunun tutulacağına dair yorumlarda yapılırken; bir hayranı ise “Ateş ediyorsun farkında mısın” demeden yapamadı! İşte fiziğiyle olay yaratan Demet Özdemir’in o pozları…

Yaklaşık 2 yıldır süren ilişkisini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir, Şubat ayında sevgilisine “Evet” demişti. Sevgililer Günü’nde romantik bir evlenme teklifi alan Demet Özdemir, isteme ve nişan töreninden sonra düğün yapmıştı. Çok konuşulan bir düğüne imzasını atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, tepki üzerine tepki almıştı. Demet Özdemir’in gelinlikleri beğenilmemiş, Oğuzhan Koç’un ise giymiş olduğu ayakkabı dalga konusu olmuştu. Tüm bunları sineye çeken Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu minili paylaşım nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Eyl 2022 - 16:15 Ankara- Yaşam

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