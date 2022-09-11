Kenan Işık’ın O Görsel Yüreklerin Sızım Sızım Sızlamasına Neden Oldu! Hiç Görülmemiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Tam 8 Yıldır Komadaydı, “Yok Artık!”

Televizyon tarihimizin en önemli karakter sanatçılarından biri olan Kenan ışık yaşadığı talihsiz olay sonrasında tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye sokmuştu. Yer aldığı başarılı film ve program sunuculukları ile sanat camiasında da önemli bir yer edinen ünlü sunucunun ise son durumu sevenleri tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Zaman zaman hakkında çıkan asılsız ölüm iddialarına karşı yaşam mücadelesini sürdüren ve ailesinin bakımını üstlendiği Kenan Işık ile ilgili son durumu yakın arkadaşı Ozan Zeybek katıldığı bir spor programında açıklarken, Kenan Işık ile ilgili herkesi şaşırtan fotoğraflar ise gündem oldu. İşte Kenan Işık ile ilgili son durum açıklamaları ve merak uyandıran fotoğraflar ile ilgili merak edilenler.

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