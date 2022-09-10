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10 Eyl 2022 - 16:15

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinde Mert Her Şeyi Öğrendi! Annesi, Babası… Her Şey Daha Karman Çorman Oldu; “Eline Sağlık Senarist!”

Show TV ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Gelsin Hayal Bildiği Gibi’de olaylar seyircileri ekranlara kilitliyor. Dizide öne çıkan isimlerden biri olan Mert’in her şeyi öğrendiğinin ortaya çıkması, herkesi şaşırttı. Annesi ve babasının gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte her şey daha çok karmaşık bir hale geldi. Seyircilerden tepki alan Gelsin Hayal Bildiği Gibi dizisine ise “Eline sağlık senarist” yorumlarını yaptılar! Peki, Gelsin Hayal Bildiği Gibi dizisinde neler olacak?