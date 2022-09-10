Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinde Mert Her Şeyi Öğrendi! Annesi, Babası… Her Şey Daha Karman Çorman Oldu; “Eline Sağlık Senarist!”
Show TV ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Gelsin Hayal Bildiği Gibi’de olaylar seyircileri ekranlara kilitliyor. Dizide öne çıkan isimlerden biri olan Mert’in her şeyi öğrendiğinin ortaya çıkması, herkesi şaşırttı. Annesi ve babasının gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte her şey daha çok karmaşık bir hale geldi. Seyircilerden tepki alan Gelsin Hayal Bildiği Gibi dizisine ise “Eline sağlık senarist” yorumlarını yaptılar! Peki, Gelsin Hayal Bildiği Gibi dizisinde neler olacak?
Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş ve Mustafa Açılan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gelsin Hayal Bildiği Gibi dizisi Perşembe akşamlarını sallayıp geçiyor. Reytinglerde rekor üzerine rekor kıran Gelsin Hayal Bildiği Gibi’de Mert gerçeği, seyircilerin kafasında soru işaretlerine neden oluyordu ki, son dakika bilgisi seyirciye ulaştı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.