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10 Eyl 2022 - 16:16

Masterchef Yarışmasında Yedeklerden Giren İsim İfşa Edildi! Ege Mi, Atike Mi, Tolga Mı? Son Dakika Bilgisi Geldi; Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e yedeklerden girecek olan isim ifşa edildi! Her hafta bir elemenin yaşandığı ve bir yedeğin ana kadroya girdiği yarışma hakkında ortaya çıkan ifşa ortalığın zangır zangır sallanmasına neden oldu! Kafalarda ise “Ege mi, Atike mi, Tolga mı?” sorusu oluştu! Peki, neler oluyor?