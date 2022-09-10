Masterchef Yarışmasında Yedeklerden Giren İsim İfşa Edildi! Ege Mi, Atike Mi, Tolga Mı? Son Dakika Bilgisi Geldi; Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e yedeklerden girecek olan isim ifşa edildi! Her hafta bir elemenin yaşandığı ve bir yedeğin ana kadroya girdiği yarışma hakkında ortaya çıkan ifşa ortalığın zangır zangır sallanmasına neden oldu! Kafalarda ise “Ege mi, Atike mi, Tolga mı?” sorusu oluştu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar, Mehmet Yalçınkaya’nın restoranını ziyaret etmiş ve etin incelikleri hakkında bilgiler almışlardı. stüdyoya döndükleri anlarda ise şefler yarışmacılardan tabaklar istemişti. MasterClass’ın kazanan ismi ise Gamze olmuştu. Yarışmanın yeni bölümünde ise yedek yarışmacılar kadroda bulunmak için kıyasıya mücadele verecekti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.