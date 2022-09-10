Şeyma Subaşı’nın İç Çamaşırsız Pozları Alev Alev Yaktı! “Acun Allah Seni Nasıl Bir Ateşten Almış!” Göğüs Dekoltesini Öyle Bir Verdi Ki…

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 9 yıllık aşkın sadece 1 yılını evli geçiren Şeyma Subaşı, boşanma kararından sonra birçok isimde aşkı aramıştı. Mohammed Alsaloussi’de aradığını bulan Şeyma Subaşı, bir küsüp bir barışsa bile ne kadar çok sevdiğini her seferinde göstermişti. Sosyal medya üzerinden sık sık sevgilisiyle paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, güzelliğini öne çıkaran bir kıyafet giyerek başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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