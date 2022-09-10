- 10 Eyl 2022 - 16:16

Şeyma Subaşı’nın İç Çamaşırsız Pozları Alev Alev Yaktı! “Acun Allah Seni Nasıl Bir Ateşten Almış!” Göğüs Dekoltesini Öyle Bir Verdi Ki…

Geçtiğimiz aylarda bir küsüp bir barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barışan Şeyma Subaşı, iç çamaşırsız pozlarıyla alev alev yaktı! Şeyma Subaşı’nın bu hallerini görenler ise “Acun Allah seni nasıl bir ateşten almış” yorumlarında bulundular! Göğüs dekoltesini göstermekle kalmayıp; adeta gözlere sokan Şeyma Subaşı, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 9 yıllık aşkın sadece 1 yılını evli geçiren Şeyma Subaşı, boşanma kararından sonra birçok isimde aşkı aramıştı. Mohammed Alsaloussi’de aradığını bulan Şeyma Subaşı, bir küsüp bir barışsa bile ne kadar çok sevdiğini her seferinde göstermişti. Sosyal medya üzerinden sık sık sevgilisiyle paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, güzelliğini öne çıkaran bir kıyafet giyerek başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Eyl 2022 - 16:16 Ankara- Yaşam

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