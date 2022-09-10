Hadise ve Mehmet Dinçerler Arasındaki Bebek Krizine Bomba Yanıt! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Yer Gök İnliyor! Yüzükler Çıkarılmıştı…
Son zamanların en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir süredir boşanma iddiaları ile gündemlerden düşmez oldu. Evliliklerinde bir sorun olup olmadığı merak edilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sessizliğini dün akşama kadar koruyordu. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden açıklamayı gerçekleştiren ilk isim şarkıcı Hadise oldu. İşte detaylar...
Son zamanların en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir süredir boşanma iddiaları ile gündemlerden düşmez oldu. Evliliklerinde bir sorun olup olmadığı merak edilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sessizliğini dün akşama kadar koruyordu. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden açıklamayı gerçekleştiren ilk isim şarkıcı Hadise oldu. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşanıyor mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki sorun ne? Hadise, boşanma iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…
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10 Eyl 2022 - 16:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.