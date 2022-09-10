- 10 Eyl 2022 - 16:16

Hadise ve Mehmet Dinçerler Arasındaki Bebek Krizine Bomba Yanıt! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Yer Gök İnliyor! Yüzükler Çıkarılmıştı…

Son zamanların en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir süredir boşanma iddiaları ile gündemlerden düşmez oldu. Evliliklerinde bir sorun olup olmadığı merak edilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sessizliğini dün akşama kadar koruyordu. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden açıklamayı gerçekleştiren ilk isim şarkıcı Hadise oldu. İşte detaylar...

Son zamanların en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir süredir boşanma iddiaları ile gündemlerden düşmez oldu. Evliliklerinde bir sorun olup olmadığı merak edilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sessizliğini dün akşama kadar koruyordu. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden açıklamayı gerçekleştiren ilk isim şarkıcı Hadise oldu. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşanıyor mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki sorun ne? Hadise, boşanma iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…

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10 Eyl 2022 - 16:16 - Magazin

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