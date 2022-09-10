Camdaki Kız Dizisinden Tüylerin Ürpermesine Neden Olan Haber! Sedat, Nalan, Muzo Alayı Hapı Yuttu! Yaşananlar Akıl Karı Değil! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonun ilk bölümü olacak olan 48. bölümü için bir fragman yayınlayan Camdaki Kız dizisi, yeni sezon tarihini açıkladı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan bir detay herkesi çok şaşırttı. İşte Camdaki Kız dizisi ile ilgili son detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonun ilk bölümü olacak olan 48. bölümü için bir fragman yayınlayan Camdaki Kız dizisi, yeni sezon tarihini açıkladı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan bir detay herkesi çok şaşırttı! Peki, Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Camdaki Kız dizisi, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…
10 Eyl 2022 - 16:16 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.