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10 Eyl 2022 - 16:16

Camdaki Kız Dizisinden Tüylerin Ürpermesine Neden Olan Haber! Sedat, Nalan, Muzo Alayı Hapı Yuttu! Yaşananlar Akıl Karı Değil! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonun ilk bölümü olacak olan 48. bölümü için bir fragman yayınlayan Camdaki Kız dizisi, yeni sezon tarihini açıkladı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan bir detay herkesi çok şaşırttı. İşte Camdaki Kız dizisi ile ilgili son detaylar...