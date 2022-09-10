Seversin Dizisinin Asya’sı Kalpleri Yerinden Çıkardı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Görenlerin Dili Tutuldu… “Hayranım Sana!”
Ekranların genç yeteneklerinden biri olan İlayda Alişan, yeni sezonda rol aldığı Seversin isimli Kanal D dizisiyle adından bir hayli söz ettirir oldu. Şimdilerde sadece oyunculuk performansı ile değil, güzelliğiyle de çokça konuşulan İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile hayranlarını kendisine bir kez daha hayran bıraktı. İşte İlayda Alişan ile ilgili son detaylar...
Ekranların genç yeteneklerinden biri olan İlayda Alişan, yeni sezonda rol aldığı Seversin isimli Kanal D dizisiyle adından bir hayli söz ettirir oldu. Şimdilerde sadece oyunculuk performansı ile değil, güzelliğiyle de çokça konuşulan İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile hayranlarını kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Öte yandan İlayda Alişan’ın o paylaşımına oldukça ilginç yorumlar da geldi! Peki, İlayda Alişan ne paylaştı? İlayda Alişan nasıl bir paylaşım yaptı? İlayda Alişan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
10 Eyl 2022 - 16:17 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.