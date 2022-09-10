Seversin Dizisinin Asya’sı Kalpleri Yerinden Çıkardı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Görenlerin Dili Tutuldu… “Hayranım Sana!”

Ekranların genç yeteneklerinden biri olan İlayda Alişan, yeni sezonda rol aldığı Seversin isimli Kanal D dizisiyle adından bir hayli söz ettirir oldu. Şimdilerde sadece oyunculuk performansı ile değil, güzelliğiyle de çokça konuşulan İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile hayranlarını kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Öte yandan İlayda Alişan’ın o paylaşımına oldukça ilginç yorumlar da geldi! Peki, İlayda Alişan ne paylaştı? İlayda Alişan nasıl bir paylaşım yaptı? İlayda Alişan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…