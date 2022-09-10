- 10 Eyl 2022 - 16:17

Seversin Dizisinin Asya’sı Kalpleri Yerinden Çıkardı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Görenlerin Dili Tutuldu… “Hayranım Sana!”

Ekranların genç yeteneklerinden biri olan İlayda Alişan, yeni sezonda rol aldığı Seversin isimli Kanal D dizisiyle adından bir hayli söz ettirir oldu. Şimdilerde sadece oyunculuk performansı ile değil, güzelliğiyle de çokça konuşulan İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile hayranlarını kendisine bir kez daha hayran bıraktı. İşte İlayda Alişan ile ilgili son detaylar...

Ekranların genç yeteneklerinden biri olan İlayda Alişan, yeni sezonda rol aldığı Seversin isimli Kanal D dizisiyle adından bir hayli söz ettirir oldu. Şimdilerde sadece oyunculuk performansı ile değil, güzelliğiyle de çokça konuşulan İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile hayranlarını kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Öte yandan İlayda Alişan’ın o paylaşımına oldukça ilginç yorumlar da geldi! Peki, İlayda Alişan ne paylaştı? İlayda Alişan nasıl bir paylaşım yaptı? İlayda Alişan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

10 Eyl 2022 - 16:17 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şarkıcı Gökhan Güney’in Başı Fena Halde Dertte! Gelinin Çırılçıplak Pozları Ortaya Çıktı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!” mask
Şarkıcı Gökhan Güney’in Başı Fena Halde Dertte! Gelinin Çırılçıplak Pozları Ortaya Çıktı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!”
Burcu Özberk’in Sadece 4 – 5 Yıl Önceki Halleri Tüyleri Ürpertti! “Hani Doğal Güzeldin!” Yorumlar Arka Arkaya… Kimse Tanıyamıyor! mask
Burcu Özberk’in Sadece 4 – 5 Yıl Önceki Halleri Tüyleri Ürpertti! “Hani Doğal Güzeldin!” Yorumlar Arka Arkaya… Kimse Tanıyamıyor!
Taze Gelin Demet Özdemir Yine Yaptı Yapacağını! Siyah – Beyaz Pozlarıyla Instagram’ı Bir İndirdi, Bir Kaldırdı! “Yok Artık!” mask
Taze Gelin Demet Özdemir Yine Yaptı Yapacağını! Siyah – Beyaz Pozlarıyla Instagram’ı Bir İndirdi, Bir Kaldırdı! “Yok Artık!”
Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi! mask
Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi!
Venedik Film Festivalinde Türk Yıldızlar Işıldattı! mask
Venedik Film Festivalinde Türk Yıldızlar Işıldattı!
Duy Beni Dizisindeki Duş Sahnesi Yakaları Silktirdi! “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı?” Anbean Çekildi; Sosyal Medya Sallandı! Görenler Kanal Değiştirdi… mask
Duy Beni Dizisindeki Duş Sahnesi Yakaları Silktirdi! “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı?” Anbean Çekildi; Sosyal Medya Sallandı! Görenler Kanal Değiştirdi…
İbrahim Tatlıses’ten Şok Edecek Sözler! Oğlu Bu Sözlerin Üzerine Bir Daha Dava Açabilir! Akıl Beyin Yanıyor; “Kaza Yapsa Giderim Ama…” mask
İbrahim Tatlıses’ten Şok Edecek Sözler! Oğlu Bu Sözlerin Üzerine Bir Daha Dava Açabilir! Akıl Beyin Yanıyor; “Kaza Yapsa Giderim Ama…”
Hadise ve Mehmet Dinçerler Son Sürat Boşanmaya Gidiyor! Hadise Pılını Pırtını Topladı; “Annenin Evine Dön” Dedi! 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak! mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler Son Sürat Boşanmaya Gidiyor! Hadise Pılını Pırtını Topladı; “Annenin Evine Dön” Dedi! 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak!
Selin Ciğerci’den Tüyler Ürperten Karar! Kimse Bu Kadarını Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi; Boşandıktan Sonra Yaptı Yine Yapacağını… mask
Selin Ciğerci’den Tüyler Ürperten Karar! Kimse Bu Kadarını Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi; Boşandıktan Sonra Yaptı Yine Yapacağını…
Kısmetse Olur’un Fişnikçi Gelini Melis Buse Betkayan’ın Son Hali Mosmor Etti! Fazla Kilolarıyla Başı Dertteydi; Görenler Bir Baktı, Bir Baktı… mask
Kısmetse Olur’un Fişnikçi Gelini Melis Buse Betkayan’ın Son Hali Mosmor Etti! Fazla Kilolarıyla Başı Dertteydi; Görenler Bir Baktı, Bir Baktı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Taze Gelin Demet Özdemir Yine Yaptı Yapacağını! Siyah – Beyaz Pozlarıyla Instagram’ı Bir İndirdi, Bir Kaldırdı! “Yok Artık!” mask
Taze Gelin Demet Özdemir Yine Yaptı Yapacağını! Siyah – Beyaz Pozlarıyla Instagram’ı Bir İndirdi, Bir Kaldırdı! “Yok Artık!”
Burcu Özberk’in Sadece 4 – 5 Yıl Önceki Halleri Tüyleri Ürpertti! “Hani Doğal Güzeldin!” Yorumlar Arka Arkaya… Kimse Tanıyamıyor! mask
Burcu Özberk’in Sadece 4 – 5 Yıl Önceki Halleri Tüyleri Ürpertti! “Hani Doğal Güzeldin!” Yorumlar Arka Arkaya… Kimse Tanıyamıyor!
Şarkıcı Gökhan Güney’in Başı Fena Halde Dertte! Gelinin Çırılçıplak Pozları Ortaya Çıktı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!” mask
Şarkıcı Gökhan Güney’in Başı Fena Halde Dertte! Gelinin Çırılçıplak Pozları Ortaya Çıktı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!”
Hadise ve Mehmet Dinçerler Son Sürat Boşanmaya Gidiyor! Hadise Pılını Pırtını Topladı; “Annenin Evine Dön” Dedi! 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak! mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler Son Sürat Boşanmaya Gidiyor! Hadise Pılını Pırtını Topladı; “Annenin Evine Dön” Dedi! 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak!
İbrahim Tatlıses’ten Şok Edecek Sözler! Oğlu Bu Sözlerin Üzerine Bir Daha Dava Açabilir! Akıl Beyin Yanıyor; “Kaza Yapsa Giderim Ama…” mask
İbrahim Tatlıses’ten Şok Edecek Sözler! Oğlu Bu Sözlerin Üzerine Bir Daha Dava Açabilir! Akıl Beyin Yanıyor; “Kaza Yapsa Giderim Ama…”
Duy Beni Dizisindeki Duş Sahnesi Yakaları Silktirdi! “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı?” Anbean Çekildi; Sosyal Medya Sallandı! Görenler Kanal Değiştirdi… mask
Duy Beni Dizisindeki Duş Sahnesi Yakaları Silktirdi! “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı?” Anbean Çekildi; Sosyal Medya Sallandı! Görenler Kanal Değiştirdi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL