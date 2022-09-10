O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Havuz Pozlarıyla Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Nesin Sen Kraliçe Falan Mı?”

Acunmedya tarafından hazırlanan ve TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında yaptığı başarılı sunuculuk ile yıldızı parlayan Saadet Özsırkıntılı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile ortağı kasıp kavurmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlar ile magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü sunucu, her fırsatta kusursuz fiziğini sergilemekten geri çekilmiyor. Giydiği kıyafetler kadar verdiği pozlar da olay yaratan ünlü sunucu ise yaptığı son paylaşım ile resmen sahte güzellere rest çekerek ben varım dedi.

32 yaşındaki ünlü güzel magazin dünyasının en gözde güzelleri arasında yer alıyor. Bir dönem Cem Yılmaz ile aralarında çıkan aşk dedikoduları asılsız çıksa da Saadet Özsırkıntı kusursuz fiziği ile kendinden söz ettirmeyi başarıyor. İşte Saadet Özsırkıntı’nın olay olan o paylaşımı.

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