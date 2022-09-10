O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Havuz Pozlarıyla Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Nesin Sen Kraliçe Falan Mı?”
Ünlü sunucu Saadet Özsırkıntı takipçilerinin nabzını yükseltmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı ise Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım ile nefesleri kesti. İşte Saadet Özsırkıntı’nın herkesi heyecanlandıran paylaşımı.
Acunmedya tarafından hazırlanan ve TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında yaptığı başarılı sunuculuk ile yıldızı parlayan Saadet Özsırkıntılı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile ortağı kasıp kavurmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlar ile magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü sunucu, her fırsatta kusursuz fiziğini sergilemekten geri çekilmiyor. Giydiği kıyafetler kadar verdiği pozlar da olay yaratan ünlü sunucu ise yaptığı son paylaşım ile resmen sahte güzellere rest çekerek ben varım dedi.
32 yaşındaki ünlü güzel magazin dünyasının en gözde güzelleri arasında yer alıyor. Bir dönem Cem Yılmaz ile aralarında çıkan aşk dedikoduları asılsız çıksa da Saadet Özsırkıntı kusursuz fiziği ile kendinden söz ettirmeyi başarıyor. İşte Saadet Özsırkıntı’nın olay olan o paylaşımı.
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10 Eyl 2022 - 16:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.