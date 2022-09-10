Kısmetse Olur’un Fişnikçi Gelini Melis Buse Betkayan’ın Son Hali Mosmor Etti! Fazla Kilolarıyla Başı Dertteydi; Görenler Bir Baktı, Bir Baktı…
Bir döneme damgasını vuran yapımlardan biri olan Kısmetse Olur programı, evlilik programları arasında en çok izlenenlerden biri olmuştu. Kısmetse Olur programına katılan isimler de 2015 yılından bu yana adından söz ettirmeyi başardı. O isimlerden biri olan Melis Betkayan ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir döneme damgasını vuran yapımlardan biri olan Kısmetse Olur programı, evlilik programları arasında en çok izlenenlerden biri olmuştu. Kısmetse Olur programına katılan isimler de 2015 yılından bu yana adından söz ettirmeyi başardı. O isimlerden biri olan Melis Betkayan ise, geçirdiği değişim ile Kısmetse Olur programının izleyicilerini adeta şoke etti! Peki, Kısmetse Olur Melis Betkayan şimdi ne yapıyor? Melis Betkayan son hali nasıl? Melis Betkayan estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…
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10 Eyl 2022 - 16:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.