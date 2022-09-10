Kısmetse Olur’un Fişnikçi Gelini Melis Buse Betkayan’ın Son Hali Mosmor Etti! Fazla Kilolarıyla Başı Dertteydi; Görenler Bir Baktı, Bir Baktı…

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan biri olan Kısmetse Olur programı, evlilik programları arasında en çok izlenenlerden biri olmuştu. Kısmetse Olur programına katılan isimler de 2015 yılından bu yana adından söz ettirmeyi başardı. O isimlerden biri olan Melis Betkayan ise, geçirdiği değişim ile Kısmetse Olur programının izleyicilerini adeta şoke etti! Peki, Kısmetse Olur Melis Betkayan şimdi ne yapıyor? Melis Betkayan son hali nasıl? Melis Betkayan estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…

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