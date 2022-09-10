Selin Ciğerci’den Tüyler Ürperten Karar! Kimse Bu Kadarını Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi; Boşandıktan Sonra Yaptı Yine Yapacağını…

Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra ile ilgili resmi olarak ikinci kez boşanan Selin Ciğerci, boşanmanın gerçekleştirildiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu. İkinci boşanmanın ardından ilk kez görüntülenen Selin Ciğerci, özel yaşamına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gökhan Çıra ile barışma ihtimallerine ilişkin de açıklama gerçekleştiren Selin Ciğerci, aldığı yeni kararı da kamuoyu ile paylaştı. Peki, Selin Ciğerci ne açıkladı? Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile ilgili ne söyledi? Selin Ciğerci, ne kararı aldı? İşte, detaylar…

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