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10 Eyl 2022 - 16:18

Duy Beni Dizisindeki Duş Sahnesi Yakaları Silktirdi! “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı?” Anbean Çekildi; Sosyal Medya Sallandı! Görenler Kanal Değiştirdi…

STAR TV ekranlarının iddialı dizileri arasında yerini alan Duy Beni dizisinin son bölümü yine milyonları ekranlara kilitlemeyi başardı! Son bölümde yayınlanan bir duş sahnesi ise yakaları silktirdi! “Hiç utanmanız kalmadı mı ya sizin” yorumlarını alan Duy Beni dizisinde o anları görenler ise kanal değiştirmek zorunda kaldı! İşte anbean kameralara çekilen o sahne…