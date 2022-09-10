- 10 Eyl 2022 - 16:18

Duy Beni Dizisindeki Duş Sahnesi Yakaları Silktirdi! “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı?” Anbean Çekildi; Sosyal Medya Sallandı! Görenler Kanal Değiştirdi…

STAR TV ekranlarının iddialı dizileri arasında yerini alan Duy Beni dizisinin son bölümü yine milyonları ekranlara kilitlemeyi başardı! Son bölümde yayınlanan bir duş sahnesi ise yakaları silktirdi! “Hiç utanmanız kalmadı mı ya sizin” yorumlarını alan Duy Beni dizisinde o anları görenler ise kanal değiştirmek zorunda kaldı! İşte anbean kameralara çekilen o sahne…

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 10. bölümüyle kafaları allak bullak eden Duy Beni dizisinde Melisa karakterinin duş aldığı anlar ise seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Eyl 2022 - 16:18 Ankara- Yaşam

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