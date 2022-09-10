Masterchef’te Halay Çektiren; Göbek Attıran Eleme! “İnşallah İkisi de Elenir!” Kimse Yüzlerini Bile Görmek İstemiyor; Televizyon Şak Diye Kapanıyor!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te eleme potasına giden iki isim, milyonların göbek atmasına hatta halay çekmesine bile neden oldu! “İnşallah” ikisi de elenir” yorumlarını yaptıran iki isim, sosyal medyayı salladı! Kimsenin yüzlerini görmek istemediği isimler, ekranlarda göründüğünde ise adeta şak diye televizyonların kapattırıyorlar! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak adlandırılan Masterchef yarışmasında koca bir haftanın daha sonuna gelinmişti. Takımların kurulmasıyla birlikte 3 farklı kategoride yemekler yapılmış ve Kırmızı takım tüm oyunları almıştı. Mavi takımdan ise 6 isim potaya girmişti. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.