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10 Eyl 2022 - 16:26

Masterchef’te Halay Çektiren; Göbek Attıran Eleme! “İnşallah İkisi de Elenir!” Kimse Yüzlerini Bile Görmek İstemiyor; Televizyon Şak Diye Kapanıyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te eleme potasına giden iki isim, milyonların göbek atmasına hatta halay çekmesine bile neden oldu! “İnşallah” ikisi de elenir” yorumlarını yaptıran iki isim, sosyal medyayı salladı! Kimsenin yüzlerini görmek istemediği isimler, ekranlarda göründüğünde ise adeta şak diye televizyonların kapattırıyorlar! İşte merak edilenler…