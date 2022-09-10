- 10 Eyl 2022 - 16:26 G: 10 Eyl 2022 - 16:41

Masterchef’te Halay Çektiren; Göbek Attıran Eleme! “İnşallah İkisi de Elenir!” Kimse Yüzlerini Bile Görmek İstemiyor; Televizyon Şak Diye Kapanıyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te eleme potasına giden iki isim, milyonların göbek atmasına hatta halay çekmesine bile neden oldu! “İnşallah” ikisi de elenir” yorumlarını yaptıran iki isim, sosyal medyayı salladı! Kimsenin yüzlerini görmek istemediği isimler, ekranlarda göründüğünde ise adeta şak diye televizyonların kapattırıyorlar! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak adlandırılan Masterchef yarışmasında koca bir haftanın daha sonuna gelinmişti. Takımların kurulmasıyla birlikte 3 farklı kategoride yemekler yapılmış ve Kırmızı takım tüm oyunları almıştı. Mavi takımdan ise 6 isim potaya girmişti. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?

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10 Eyl 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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