Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Buralar Yangın Yeri!” Kalpler +135 Bpm’e Atıyor… Alev Alev Yaktı!

En son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, hayat verdiği Canan karakteriyle oyunculuk yeteneklerini kanıtlamıştı. Dizide Kumru’nun en yakın arkadaşına hayat veren Yasmin Erbil, çoğu zaman dizinin senaryosunda kilit isim oluyordu. Diziden sessiz sedasız ayrılan Yasmin Erbil, yeni projeler için çalışmalara başlamıştı. Yaz tatili sezonunu doya doya değerlendiren Yasmin Erbil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ise nefesleri kesti!

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