Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Buralar Yangın Yeri!” Kalpler +135 Bpm’e Atıyor… Alev Alev Yaktı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in güzeller güzeli kızı Yasmin Erbil, leopar desenli bikinisiyle yaktı yıktı! Kalpleri +135 attıran Yasmin Erbil, adeta alev alev yaktı! Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alan Yasmin Erbil’e birçok kişi ise “Buralar yangın yeri” yorumunda bulundu! İşte Yasmin Erbil’in bikinili pozu…
En son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, hayat verdiği Canan karakteriyle oyunculuk yeteneklerini kanıtlamıştı. Dizide Kumru’nun en yakın arkadaşına hayat veren Yasmin Erbil, çoğu zaman dizinin senaryosunda kilit isim oluyordu. Diziden sessiz sedasız ayrılan Yasmin Erbil, yeni projeler için çalışmalara başlamıştı. Yaz tatili sezonunu doya doya değerlendiren Yasmin Erbil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ise nefesleri kesti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.