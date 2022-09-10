- 10 Eyl 2022 - 16:54 G: 10 Eyl 2022 - 16:58

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Leopar Desenli Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Buralar Yangın Yeri!” Kalpler +135 Bpm’e Atıyor… Alev Alev Yaktı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in güzeller güzeli kızı Yasmin Erbil, leopar desenli bikinisiyle yaktı yıktı! Kalpleri +135 attıran Yasmin Erbil, adeta alev alev yaktı! Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alan Yasmin Erbil’e birçok kişi ise “Buralar yangın yeri” yorumunda bulundu! İşte Yasmin Erbil’in bikinili pozu…

En son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, hayat verdiği Canan karakteriyle oyunculuk yeteneklerini kanıtlamıştı. Dizide Kumru’nun en yakın arkadaşına hayat veren Yasmin Erbil, çoğu zaman dizinin senaryosunda kilit isim oluyordu. Diziden sessiz sedasız ayrılan Yasmin Erbil, yeni projeler için çalışmalara başlamıştı. Yaz tatili sezonunu doya doya değerlendiren Yasmin Erbil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ise nefesleri kesti!

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10 Eyl 2022 - 16:54 Ankara- Yaşam

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