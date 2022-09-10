- 10 Eyl 2022 - 17:02 G: 10 Eyl 2022 - 17:51

Masterchef Dilara Başaran Acun Medya’yı İpe Dizdi! “Kurgu Mu?” Sorusuna Verdiği Cevap Acun Ilıcalı’yı Zıplatacak! Meğer Sergen Özen’le…

Geçtiğimiz yıl Masterchef yarışması ile kendisini tanıtan Dilara Başaran, program ile ilgili öyle açıklamalarda bulundu ki görenleri şaşkına çevirdi. Resmen programla ilgili ifşa açıklamalarda bulunan Dilara Başaran’ın bomba açıklamaları ise şu şekilde.

Acunmedya’nın hazırlayıp TV 8 ekranlarıdan seyirciler ile buluşturduğu Masterchef yarışması gündemde bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Öyle ki hali hazırda devam eden yarışmada olan olaylar bir yana geçmiş dönemde yarışmada mücadele vermiş yarışmacıların program ile alakalı açıklamaları gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.

Yurt dışı formatından uygulanarak Ülkemizde izleyicilerin beğenisine sunulan Masterchef programı son yıllarda ülkemizde en çok sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu ünlü yarışmayı ise gündeme taşıyan bir başka konu ise geçtiğimiz yıl programa yarışmacı olarak katılan Dilara Başaran’ın açıklamaları oldu. Masterchef programı ile ilgili bomba birçok açıklamada bulunan Dilara Başaran’ın iddiaları ise şu şekilde.

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10 Eyl 2022 - 17:02 - Magazin

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