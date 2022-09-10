Masterchef Dilara Başaran'dan “Kurgu Mu?” Sorusuna Şok Cevap! Acun Ilıcalı’yı Sinirlendirdi! Meğer Sergen Özen’le Sevgili…

Acunmedya’nın hazırlayıp TV 8 ekranlarıdan seyirciler ile buluşturduğu Masterchef yarışması gündemde bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Öyle ki hali hazırda devam eden yarışmada olan olaylar bir yana geçmiş dönemde yarışmada mücadele vermiş yarışmacıların program ile alakalı açıklamaları gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.

Yurt dışı formatından uygulanarak Ülkemizde izleyicilerin beğenisine sunulan Masterchef programı son yıllarda ülkemizde en çok sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu ünlü yarışmayı ise gündeme taşıyan bir başka konu ise geçtiğimiz yıl programa yarışmacı olarak katılan Dilara Başaran’ın açıklamaları oldu. Masterchef programı ile ilgili bomba birçok açıklamada bulunan Dilara Başaran’ın iddiaları ise şu şekilde.

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