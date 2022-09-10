Masterchef Dilara Başaran'dan “Kurgu Mu?” Sorusuna Şok Cevap! Acun Ilıcalı’yı Sinirlendirdi! Meğer Sergen Özen’le Sevgili…
Geçtiğimiz yıl Masterchef yarışması ile kendisini tanıtan Dilara Başaran, program ile ilgili öyle açıklamalarda bulundu ki görenleri şaşkına çevirdi. Resmen programla ilgili ifşa açıklamalarda bulunan Dilara Başaran’ın bomba açıklamaları ise şu şekilde.
Acunmedya’nın hazırlayıp TV 8 ekranlarıdan seyirciler ile buluşturduğu Masterchef yarışması gündemde bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Öyle ki hali hazırda devam eden yarışmada olan olaylar bir yana geçmiş dönemde yarışmada mücadele vermiş yarışmacıların program ile alakalı açıklamaları gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.
Yurt dışı formatından uygulanarak Ülkemizde izleyicilerin beğenisine sunulan Masterchef programı son yıllarda ülkemizde en çok sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu ünlü yarışmayı ise gündeme taşıyan bir başka konu ise geçtiğimiz yıl programa yarışmacı olarak katılan Dilara Başaran’ın açıklamaları oldu. Masterchef programı ile ilgili bomba birçok açıklamada bulunan Dilara Başaran’ın iddiaları ise şu şekilde.
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10 Eyl 2022 - 21:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.