- 10 Eyl 2022 - 17:25 G: 10 Eyl 2022 - 17:27

Burcu Özberk’in Minicik Elbisesi Kalpleri Yerinden Çıkardı! Fiziğini Öne Çıkardı; Instagram Alevler İçerisinde Kaldı! “Baklava Gibi Hatunsun!” Yorumlar Arka Arkaya…

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan güzeller güzeli oyuncu Burcu Özberk, minicik bir elbise giyerek kalpleri resmen yerinden çıkardı. Fiziği ayrı güzelliği ayrı gündem olan Özberk, adeta Instagram’ı alev alev yaktı! İşte hayranlarından “Baklava gibi hatunsun” yorumlarını alan Burcu Özberk’in o pozları…

Yakın zamanda Murat Boz’la “Rüyanda Görürsün” dizisi için çalışmalara başlayacak olan Burcu Özberk, partnerine övgüler yağdırmıştı. Güneşin Kızları dizisinde tanınır bir hale gelen Burcu Özberk, Afilli Aşk dizisinde ise asıl çıkışını yapmıştı. Afilli Aşk dizisinin dünyada yayınlanması; Burcu Özberk’i bir dünya markası haline getirmişti. Güzeller güzeli oyuncu, 9 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Instagram sayfasından yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Eyl 2022 - 17:25 Ankara- Yaşam

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